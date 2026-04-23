A wie Ardbeg – A wie Auftakt: Kirsch Import startet Jubiläumsreihe

Mit einem Ardbeg der Extraklasse startet Kirsch Whisky die Jubiläumsreihe zum 50jährigen Bestehen des Unternehmens. Fass Nr. 385, ein First Fill French Oak Hogshead, wurde dabei von Dr. Bill Lumsden, Director of Distilling, Whisky Creation and Whisky Stocks bei Ardbeg, persönlich für Kirsch ausgewählt, und so nimmt es nicht wunder, dass sich die Tasting Notes ganz außergewöhnlich lesen.

Hier alle Infos zu diesem besonderen Ardbeg, der in Kürz im deutschen Handel zu finden sein sollte:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

A wie Ardbeg – A wie Auftakt: Wir starten unsere Jubiläumsreihe

50 Jahre Kirsch Import – das schreit nach großartigen Fässern. Wir starten unsere Jubiläumsreihe deshalb genau so, wie man es von uns erwarten darf: mit einer Abfüllung, die für sich spricht.

Den Auftakt macht der Ardbeg 2008/2025 aus Fass Nr. 385. Destilliert im Jahr 2008 auf der Isle of Islay und von Master-Blender-Legende Dr. Bill Lumsden persönlich ausgewählt, steht das Single Cask beispielhaft für ehrlichen Charakter, stimmige Qualität, eine gesunde Prise Mut – und damit auch ein bisschen für Kirsch Import selbst.

Das 17-jährige Einzelfass stammt aus einer Reihe von Experimenten mit der Vollreifung in französischer Eiche (Quercus Robur). Die Kombination aus First Fill French Oak und klassischem Ardbeg-Profil liefert ein spannendes Wechselspiel: trockene Tannine, aromatischer Holzrauch und feuchte Erde, ergänzt durch überraschende Noten von Bratapfel und Rosinenbrot. Am kräftigen Gaumen entfalten sich Chicorée-Kaffee und eine angenehm pfeffrige Tiefe. Der Nachklang? Bleibt. Und zwar mit dunkler Schokolade und Gewürzen.Nur 81 Flaschen setzen den ersten Meilenstein unserer Jubiläumsreihe – in Fassstärke, ungefärbt und nicht kühlfiltriert.

Ardbeg 2008/2025 – Peated

Islay Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for the 50th Anniversary of Kirsch Import

17 Jahre

Dest.: 20/02/2008

Abgef.: 16/07/2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill French Oak Hogshead

Fassnr.: 385

81 Flaschen

54% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert Nicht gefärbt