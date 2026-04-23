Am 30. Mai ist es wieder soweit: In Deutschland wird der Ardbeg Day gefeiert. Diesmal trifft man sich im Gutshof Unterbessenbach bei Aschaffenburg – mit Musik, einem dichten Rahmenprogramm und natürlich dem diesjährigen Ardbeg Day Release Ardbeg Dolce.
Wer dabei sein will, der findet untenstehend mehr Infos und die Möglichkeit, sich Tickets zu besorgen.
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ARDBEG DAY DEUTSCHLAND: TICKETVERKAUF GESTARTET
München 23. April 2026. Der Ardbeg Day 2026 steht ganz im Zeichen zweier Inseln: Sizilien mit seinem unbeschwerten Dolce Vita und dem glamourösen Flair des 1960er-Jahres-Kino – und Islay mit seiner rauen torfigen Seite. Am 30. Mai 2026 trifft sich die Ardbeg-Community in der Mitte: der Ardbeg Day kehrt nach Deutschland zurück. Im Gutshof Unterbessenbach bei Aschaffenburg wird es viel Live-Musik, Unterhaltung und jede Menge verschiedener Ardbeg-Abfüllungen geben. Höhepunkt ist die gemeinsame Verkostung des diesjährigen Ardbeg Day Release Ardbeg Dolce. Gereift in raren Marsala-Dolce-Fässern, zeigt er eine spannende Fusion aus sizilianischer Süße mit rauchigem Islay-Torf. Ein Shuttle-Service vom Hauptbahnhof Aschaffenburg zum Gutshof und zurück ist eingerichtet.
Ardbeg Day 2026 am 30. Mai 2026 von 14.00-20.00 Uhr im Gutshof Unterbessenbach, 63856 Bessenbach. Tickets sind ab sofort unter https://t1p.de/ardbegday2026 erhältlich, solange der Vorrat reicht.