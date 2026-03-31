Ardbeg Dolce wird die Limited Edition des Ardbeg Day 2026

Was sich im August bereits andeutete, kommuniziert die Ardbeg Distillery heute offiziell: Die neue Limited Edition des Ardbeg Day 2026 heißt Ardbeg Dolce. Am 30. Mai werden dann in der Destillerie und bei Veranstaltungen weltweit Fans zu Ehren des Ardbeg Dolce – so ist es geplant und war bereits auf dem Label zu lesen – den Glamour des italienischen Kinos der 1960er mit einem Hauch von Ardbeg wieder aufleben lassen.

Für diesen Single Malt Whisky vermählte Ardbeg Whiskys, die in Marsala dolce casks und Bourbon barrels reiften. Diese neueste Edition kommt mit 47,8 % Vol. in die Flaschen, und soll Ardbegs charakteristisches „torfiges Paradoxon“ – die perfekte Balance zwischen Süße und Rauch – noch verstärken. Im Ardbeg Dolce, heißt es von offizieller Seite, entfalten sich Aromen von sonnengereiften Orangen und Aprikosen, während dunkle Schokolade und Anklänge von Olivenhainen dominieren, bevor sanfter Rauch und gesalzene Nüsse den Geschmack abrunden.

Gillian Macdonald, Master Blender und Co-Vorsitzende des Ardbeg-Komitees, kommentierte die Markteinführung so:

“Uniting whisky matured in Marsala dolce casks with classic Ardbeg, Ardbeg Dolce is a dramatic blend of Mediterranean sweetness and Islay peat. Sweet notes of apricot, marmalade and dark chocolate rub shoulders with salty, smoky flavours and roasted nutty tones. Enjoy this limited edition in a Sicilian courtyard, on a rain-drenched Scottish island, or wherever you are. We think it’ll be an instant classic.”

Bryony McNiven, Distillery Manager und ebenfalls Co-Vorsitzende des Komitees, fügte hinzu:

“For smoky malt lovers, life doesn’t get much sweeter than on Ardbeg Day. And this year, we’re celebrating the sweet life Islay-style. It’s time to dial up the 1960s spirit and enjoy la dolce Islay!”

Ardbeg Dolce ist ab dem 30. Mai in Ardbeg Embassies und bei ausgewählten Händlern erhältlich. Mitglieder des Ardbeg-Komitees können bereits ab dem 26. Mai, vier Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart, eine Flasche über ardbeg.com bestellen. Unverbindliche Preisempfehlung: £85.00, also nicht ganz 100 €.