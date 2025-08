TTB-Neuheiten: Ardbeg Dolce und Lagavulin 16 yo mit neuem Label

Die Etiketten zweier neuer Abfüllungen von der schottischen Insel Islay tauchten in den letzten Tagen in der us-amerikanischen TTB-Datenbank auf (und wurden von den Kollegen der Bamboo 88 Redaktion entdeckt – Kanpai!). Und kündigen somit das hoffentlich baldiges Erscheinen des Bottlings Ardbeg Dolce sowie den Klassiker Lagavulin 16 yo mit einem leicht veränderten, neuen Etikett an.

„Inspiriert vom goldenen Zeitalter des italienischen Kinos der 1960er Jahre“ ist die sich ankündigende Abfüllung Dolce der Ardbeg Distillery. Der Single Malt reifte in klassischen bourbon barrels und in Marsala wine casks von der italienischen Insel Sizilien:

Cue the smoke

Inspired by the golden age of 1960s Italian cinema, Ardbeg Dolce blends Mediterranean charm with Ardbeg’s bold, rugged spirit. Matured in Sicilian Marsala wine casks and classic bourbon barrels, it balances sweet aromas of apricot, marmalade and dark chocolate with notes of roasted nuts and smoky applewood.

Ardbeg Dolce kommt mit 47,8 % Vol. in die Flaschen, die Label sehen so aus:

Die von uns Mitte Juli entdeckte Abfüllung 11 yo Sweet Peat der Brennerei Lagavulin müssen wir möglicherweise neu einordnen. Denn zum Einen ist der auf dem Label zu lesende Text „O thou, My Muse! guid auld Scotch drink!“ einem Poem Robert Burns entnommen. Und zudem ist auf dem neuen Label des Lagavulin 16 yo der Text „The Strange Horse Of Suinabhal“ des schottischen Schriftstellers William Black wie gewohnt aufgeführt. Dies allerdings in einer deutlich exponierteren Position. Ob wir zukünftig weitere Abfüllungen der Brennerei Lagavulin mit einer Hommage an schottische Schriftsteller erwarten dürfen, wird die Zukunft zeigen.

Hier erst einmal die neuen Label des Lagavulin 16 yo: