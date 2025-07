TTB-Neuheiten: Glengoyne Mizunara Oak und Lagavulin 11yo Sweet Peat

Zwei interessante Neuigkeiten sind uns bei der Durchsicht der us-amerikanischen TTB-Datenbank, in der Neuerscheinungen, die (auch) in den USA veröffentlicht werden, eingetragen werden müssen.

Beginnen wir mit dem Glengoyne Mizunara Oak. Er ist 16 Jahre alt, mit 53,4% vol. Alkoholstärke und reifte 10 Jahre lang in den bei Glengoyne üblichen Fässern, bevor er für sechs Jahre in Virgin Mizunara Casks eine Zweitreifung erfuhr. Der Glengoyne Mizunara Oak soll Noten von Vanille, Kokos und „knuspriger Eiche“ bieten – und so sieht er aus:

Ebenfalls neu ist der Lagavulin 11yo Sweet Peat. Mit dem Alter und dem Beinamen würde man auf eine neue Offerman-Edition tippen: Allein, auf den Labeln fehlt jede Erwähnung des amerikanischen Komikers, der ja die Gallionsfigur für Lagavulin war (und auch beim Start der Kampagne Anfang 2025 – unser Bericht hier – war). So ist es wohl eine neue Abfüllung unter dem Beyond the Smoke-Markendach.

Was ist über den Lagavulin 11yo Sweet Peat zu sagen? Es ist ein Bottling mit 43% vol. Alkoholstärke, ausschließlich in First Fill American ex-Bourbonfässern gereift. Und: Sweet Peat ist ein eingetragenes Markenzeichen. Hier die Label: