Glengoyne Teapot Dram Batch #11 und The Wetlands Single Cask nun auch für Deutschland verfügbar

Bei unserer Berichterstattung über den Glengoyne Teapot Dram Batch #11 haben wir ja versprochen, uns wieder bei Ihnen zu melden, wenn diese begehrte Abfüllung auch über die euorpäischen Warehouses und damit für EU-Bürger verfügbar ist. Nun ist es soweit, und der Glengoyne Teapot Dram Batch #11 ist zusammen mit dem The Wetlands Single Cask können bestellt werden.

Hier nochmals Infos zu den beiden Abfüllungen:

Glengoyne Teapot Dram Batch #11

Glengoyne Teapot Dram Batch No. 11 is the latest chapter in one of the distillery’s most beloved series. Bottled at a robust 59.7% ABV and matured exclusively in first-fill sherry casks, this limited edition offers a rich, indulgent taste of Glengoyne history.

The Teapot Dram series celebrates a unique Glengoyne tradition from the 1960s and early ’70s, when distillery workers were given three drams a day. Younger staff, unable to keep pace, would pour their share into a copper teapot on the canteen windowsill for seasoned colleagues to enjoy. This practice ended in 1974, but its spirit lives on in these rich, sherry-matured releases.

Now in its 11th edition, Teapot Dram has become one of Glengoyne’s most sought-after series. Each batch is crafted to reflect the bold, full-flavoured style enjoyed during the dramming days. Batch No. 11 is made from nine first-fill sherry casks – five butts and four hogsheads – and brings a sweeter, more indulgent profile than previous releases, while retaining the depth and complexity that define Teapot Dram. Produktbeschreibung von der Webseite

Die Abfüllung kostet in Europa 156 Euro und kann auf dieser Seite bestellt werden.

Glengoyne The Wetlands Single Cask

A remarkable 16 Year Old whisky celebrating our partnership with the Wildfowl & Wetlands Trust (WWT), who’ve supported vital conservation efforts across the UK since 1946.

At Glengoyne Distillery, we have an ethos of sustainability. Ours is the first distillery in Scotland to have created its own dedicated water treatment wetlands.

We are proud of our exclusive whisky partnership with the WWT and have strengthened that relationship still further by releasing a second charity whisky expression: The Glengoyne Wetlands Single Cask.

Proceeds from sales are being donated to further help WWT’s conservation work to help sustain ongoing projects and preserve Wetlands which are so integral for the geese in our glen and beyond. Produktbeschreibung von der Webseite

Diese Abfüllung kostet in Europa 252 Euro und kann auf dieser Seite bestellt werden.