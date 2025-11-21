Vorankündigung: Glengoyne Teapot Dram #11 bereits auf dem Weg nach Europa

Zwar ist der neue Glengoyne Teapot Dram #11 bereits in UK verfügbar, aber wir Europäer können diese klassische „Weihnachtsabfüllung“ mit dichten Sherryaromen dort nicht einkaufen. Aber: Er ist laut Glengoyne schon auf dem Weg in das europäische Lager und kann dann dort bestellt werden.

Zunächst einmal: Was ist der Teapot Dram von Glengoyne? Es ist eine fassstarke Abfüllung ohne Altersangabe, die vor allem durch ihren Sherrycharakter glänzt. Die Teapot Dram-Serie geht auf eine Glengoyne-Tradition aus den 1960er und frühen 1970er Jahren zurück, als die Arbeiter in der Destillerie täglich drei Drams „auf Haus“ erhielten. Mitarbeiter, die sich beim Konsum von Whisky in diesen Mengen zurückhielten, gossen ihren Anteil in eine Kupferteekanne auf dem Fensterbrett der Kantine für die „trinkfesteren“ Kollegen. 1974 stoppte man diese Praxis, aber man hat in Andenken an diese Tradition einen Abfüllungsserie unter dem Namen Tea Pot Dram gestartet, die es auch heute noch gibt.

Der neue Teapot Dram ist diesmal mit 59,7% vol. Alkoholstärke abgefüllt, 3.000 Flaschen wird es weltweit von dieser Abfüllung geben, die ausschließlich aus 1st Fill Sherry Cask aus europäischer und amerikanischer Eiche stammt.

Und das hier sind die originalen Tasting Notes von Glengoyne:

Nose: Dates, dark chocolate, lemon meringue, grilled peach, toasted nuts, dry sherry, and a wisp of incense.

Palate: Cherries, strawberry ice cream, blackberry jam, gingerbread, fudge, hazelnut spread, and dried apricot. Layers of sweetness balanced by oak tannins and subtle spice.

Finish: Long and evolving. Maraschino liqueur, Eton Mess, summer berries, and a gentle dryness with hints of plum skin and dark fruit.

In UK kostet der Glengoyne Teapot Dram #11 übrigens 125 Pfund, den Preis in Europa können wir Ihnen leider noch nicht sagen.