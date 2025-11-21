Ein deutscher Blend aus Roggen- und Malt Whisky aus den Händen von Gerald Erdrich, Master of the Quaich – das ist der Black Forêt „Blacky“ Deutscher Whisky, der nun über die Vertriebskanäle der Destillerie Kammer-Kirsch erhältlich ist. Er entstand aus einer Zusammenarbeit mit einer zweiten Brennerei und stellt laut Kammer-Kirsch einen idealen Einstieg in die Welt des deutschen Whiskys dar – auch mit seinem Preis von UVP beträgt 19,95€.

Mehr zum Black Forêt „Blacky“ in der nachfolgenden Info:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Black Forêt „Blacky“ Deutscher Whisky – Eine neue Kreation mit Charakter und Charme

Mit Black Forêt „Blacky“ Deutscher Whisky von Bauernkirsch präsentiert die Destillerie Kammer-Kirsch einen neuen deutschen Whisky, der Tradition und Moderne auf besondere Weise verbindet. „Blacky“ steht für ehrliches Handwerk, feine Komposition und unkomplizierten Genuss – ein Whisky, der sowohl Kenner als auch Einsteiger begeistert.

Kreiert wurde der Blend aus Roggen- und Malt Whisky von Gerald Erdrich, Master of the Quaich, gemeinsam mit seinem Team der Destillerie Kammer-Kirsch in enger Zusammenarbeit mit einer zweiten deutschen Brennerei. Das Ergebnis: ein Whisky, der die Vielfalt deutscher Brennkunst und den Mut zu neuen Geschmackspfaden verkörpert.

Statt, wie bei vielen Blends üblich auf Weizen- und Malt Whisky zu setzen, verwendet Black Forêt bewusst Roggen. Dieses Getreide verleiht ihm eine würzige Tiefe und feine Fruchtigkeit, die an klassische Rye Whiskys aus Kanada und den USA erinnert, jedoch klar in Deutschland verwurzelt bleibt.

Beide Destillate, Roggen und Malz, werden getrennt voneinander destilliert, gelagert und gereift, bevor sie zur finalen Komposition vereint werden. Die Reifung erfolgt in Ex-Bourbon- und American-Oak-Fässern, die dem Whisky zusätzliche Komplexität und feine Röstaromen verleihen. Auf die Färbung mit Zuckerkulör wird bewusst verzichtet – für einen authentischen, unverfälschten deutschen Whisky.

TASTING NOTES Black Forêt „Blacky“ Deutscher Whisky – 0,7 L / 40 % Vol.

Farbe: Helles Strohgelb

Helles Strohgelb Geruch: In der Nase zeichnet sich eine markante Würze ab, die von einer leicht süßen Apfelnote umgeben ist.

In der Nase zeichnet sich eine markante Würze ab, die von einer leicht süßen Apfelnote umgeben ist. Geschmack: Würzig, leicht fruchtig. Röstaromen und Aromen von Malz sind wahrnehmbar, die an geröstetes Brot erinnern.

Würzig, leicht fruchtig. Röstaromen und Aromen von Malz sind wahrnehmbar, die an geröstetes Brot erinnern. Abgang: Leichter, angenehmer Abgang, der Lust auf den nächsten Schluck macht.

Mit seinem milden, balancierten Geschmack ist Black Forêt „Blacky“ sowohl ein idealer Einstieg in die Welt des deutschen Whiskys als auch eine hervorragende Basis für kreative Drinks – vielseitig, modern und angenehm mild.

Black Forêt „Blacky“ Whisky von Bauernkirsch wird exklusiv über die Vertriebskanäle der Destillerie Kammer-Kirsch angeboten. Der UVP beträgt 19,95€.