Zwei traditionsreiche irische Whiskeymarken haben mit Kammer-Kirsch in Deutschland einen neuen Vertriebspartner gefunden: Ab Januar werden Knappogue Castle und Clontarf Irish Whiskey über den Importeur nach Deutschland in den Handel kommen.

In der nachfolgenden Presseaussendung finden Sie die Infos zu jenen Marken, die zum Vertriebsstart in Deutschland erhältlich sein werden:

Kammer-Kirsch GmbH geht Partnerschaft mit Cobblestone Brands ein

Der Import von Knappogue Castle und Clontarf Irish Whiskey startet im Januar 2026

Die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH erweitert ihr internationales Premium-Portfolio und gibt eine neue Partnerschaft mit Cobblestone Brands bekannt. Ab Januar 2026 übernimmt Kammer-Kirsch den exklusiven Import und Vertrieb der irischen Whiskey-Marken Knappogue Castle und Clontarf für den deutschen Markt.

Mit dieser Zusammenarbeit stärkt Kammer-Kirsch gezielt sein Angebot an irischen Whiskeys. Knappogue Castle steht international für gereifte Single Malts mit klar definiertem Fassmanagement, während Clontarf als moderner Irish Whiskey Blend einen zugänglichen Stil mit irischer Herkunft verbindet.

Zum Marktstart werden zunächst folgende Abfüllungen eingeführt, die ausschließlich über die Vertriebskanäle der Destillerie Kammer-Kirsch GmbH erhältlich sein werden:

Knappogue Castle Irish Single Malt

Knappogue Castle 12 Years Old – Ex Bourbon

Ein 12 Jahre gereifter Irish Single Malt, vollständig in Ex-Bourbonfässern gelagert.

UVP: 42,00 €

Knappogue Castle 14 Years Old –Ex-Bourbon & Oloroso

14 Jahre gereifter Single Malt, bei dem Whiskeys aus Ex-Bourbon- und Oloroso-Sherryfässern miteinander vermählt werden.

UVP: 64,00 €

Knappogue Castle 16 Years Old – Ex Bourbon mit Oloroso Cask Finish

Zunächst in Ex-Bourbonfässern gelagert, anschließend für zwei Jahre in Oloroso-Sherryfässern nachgereift.

UVP: 82,00 €

Knappogue Castle 21 Years Old – Ex Bourbon

21 Jahre gereifter Irish Single Malt aus Ex-Bourbonfässern, abgefüllt als limitierte Premium-Qualität in einer Geschenkverpackung.

UVP: 91,00 €

Clontarf Irish Whiskey

Clontarf Classic Blend

Irish Whiskey Blend, benannt nach der historischen Schlacht von Clontarf, konzipiert als zugänglicher Vertreter moderner irischer Whiskey-Stilistik.

UVP: 19,50 €

Mit der neuen Partnerschaft unterstreicht die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ihren Anspruch, ausgewählte internationale Whiskey-Marken mit klarer Herkunft, nachvollziehbarem Reifekonzept und starker Markenidentität langfristig im deutschen Markt zu etablieren.



Über Cobblestone Brands

Cobblestone Brands ist Markeninhaber und -entwickler hochwertiger Spirituosen mit Fokus auf irische Whiskey-Marken und internationaler Marktpräsenz.