Neu bei Kirsch Import: Heartgow Winter 2025 und Mars The Y.A. #3 + #4

Drei Neuheiten von Kirsch Import dürfen wir Ihnen heute noch vorstellen: Passend zur Jahreszeit ist der Heartgow Winter 2025 von Hercynian Single Malt Whisky erschienen und erfreut mit einer interessanten Fassauswahl. Und aus Japan gibt es die beiden Blended Malt Whiskys Mars The Y.A. #3 und Mars The Y.A. #4 – einmal als unpeated und einmal mit Torfaromen.

Wie immer untenstehend alle Infos für Sie:

Kaminholz, Karamell & Aprikosentarte: Heartgow mit exklusiver Winter-Edition

Die Hercynian Distilling Co. hat einmal mehr etwas exklusiv für die Kunden von Kirsch Import geschmiedet: Mit dem Heartgow Winter 2025 präsentiert Head of Distilling Anna Buchholz die herzhafte Fortsetzung der Jahreszeitenserie.



Der Harzer Craft-Whisky entstammt der Reihe an facettenreichen Single Malts, die immer dann entstehen, wenn zwischen den Chargen bzw. Destillaten gewechselt wird. Für die Winterzeit ergab sich daraus ein Erlebnis, das deftige Noten von Malz, Rauch, Kaminholz und Räucherspeck mit der Süße von Rosinen, gebrannten Macadamianüssen, Karamell und dunkler Schokolade balanciert, begleitet von Aprikosentarte und dem typischen Mandarinenaroma.



Auf 300 Flaschen limitiert, reifte der Heartgow Winter 2025 intensiv in First Fill Hogsheads und kleinen Octaves, die zuvor den raren Palo Cortado sowie den süßen Pedro Ximénez Sherry enthielten.

Heartgow Winter 2025

Hercynian Single Malt Whisky

Seasonal Collection for Kirsch Import



Herkunft: Deutschland

Fasstyp: First Fill Palo Cortado Sherry Hogsheads, First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogsheads & Octaves

300 Flaschen

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Im UNESCO-Weltkulturerbe gereift: Mars The Y.A. mit tropisch-mineralischen Whiskys

Alpin oder subtropisch gereift, getorft oder ungetorft – Mars hat sie alle. Eine der Säulen der japanischen Brennereilandschaft produziert mit zwei Destillerien und drei Warehouses in unterschiedlichen Klimazonen eine komplexe Whiskyvielfalt.



In der Y.A.-Reihe treffen alle drei Standorte des Unternehmens zusammen: Single Malts der Brennereien Komagatake und Tsunuki, gereift im Fasslager auf der Insel Yakushima (Y.A. = Yakushima Aging). Das UNESCO-Weltkulturerbe ist regenreich und Temperaturschwankungen ausgesetzt. Für die Blended Whiskys bedeutet das: ein beschleunigter Reifungsprozess, tiefe Komplexität und lebendiger Charakter.

Mars The Y.A. #3 fängt die Seele von Yakushima ein – mit hellen, spritzigen Zitrusfrüchten, die unter der tropischen Sonne der Insel reiften, einer subtilen Mineralität aus der Meeresluft und einer vollmundigen Textur, die die ungezähmte Schönheit der Insel widerspiegelt.



Hauptsächlich in Bourbonfässern gereift, ist Mars The Y.A. #4 geprägt von exotischen Früchten wie Banane, erdigem Torfrauch und einer subtilen Note, die an Yakushimas moosbedeckte Wälder erinnert. Passend zu seinem kraftvollen Profil, wurde der Blended Malt mit 50 Volumenprozenten abgefüllt.

Mars The Y.A. #3

Blended Malt Japanese Whisky



Herkunft: Japan

Fasstyp: Oak Casks

51% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Tasting Notes:



Nase: Sanfte Aromen von Kumquatkonfitüre und Zitronentee sowie süße und dichte Aromen, die an Honig, Leder und Mineralien erinnern, ergänzen sich harmonisch.



Gaumen: Sanft, fruchtig und geschmeidig, mit einer Mineralität, die an Meeresbrisen erinnert, und einem angenehm abgerundeten, getreidigen Ausklang.



Nachklang: Ein wenig Torf, ein wenig Sherry, ein wenig Würze, und darüber bleibt eine angenehme Süße auf der Zunge zurück.

Mars The Y.A. #4 – Slightly Peated

Blended Malt Japanese Whisky



Herkunft: Japan

Fasstyp: v.a. Bourbon Casks

50% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Aromen, die an gegerbtes Leder, Moos und sanften weißen Torfrauch erinnern, harmonieren mit strahlenden, reifen gelben Fruchtnoten von Banane und Tankan, einer Zitrusfrucht, die eine Kreuzung aus Mandarine und Süßorange ist.



Gaumen: Ein rauchiger und dennoch fruchtiger Gaumen, in dem sich sanfter Rauch mit honigartigen Früchten, subtiler Salzigkeit und eleganter Eiche vermischt. Ein Geschmack mit Lebendigkeit und Festigkeit.



Nachklang: Lang und wärmend, mit süßem Rauch und üppigem Umami, das elegant nachklingt.