PR: Neu bei Kirsch Import – Single Casks von Signatory Vintage und Berry Bros. & Rudd, Heartgow Winter & ElsBurn Malaga Casks

Viele Einzelfass-Abfüllungen sowie Weihnachtliches aus dem Harz finden wir in dieser Woche in den Neuvorstellungen von Kirsch Import. Alle Details finden Sie folgend:

Single-Cask-Segen:

Vier exklusive Abfüllungen von Signatory Vintage

Seltene, hochwertige Holzfässer haben Andrew Symington schon immer fasziniert. Uns auch. Aus den mehr als 10.000 Hogsheads, Butts und Co. umfassenden Warehouses seiner Signatory Vintage Scotch Whisky Company Ltd. haben wir deshalb vielversprechende Einzelfässer ausgewählt, bei denen Fruchtliebhaber ebenso wie Fans rauchiger oder maritimer Noten auf ihre Kosten kommen.

Letztere Genießergruppe holt Bunnahabhain 2010/2021 aus der nur über eine schmale Straße zu erreichenden Islay-Brennerei ab. Signatory veredelte den maritimen Tropfen im First Fill Sherry Butt und füllte ihn mit imposanten 65,5% vol. Cask Strength ab. Ben Nevis 2013/2021 machte ebenfalls Bekanntschaft mit dem andalusischen Holz – und trägt nicht nur eine eine köstlich dunkle Farbe davon.



Gleiches gilt für den mahagonifarbenen Single Malt Benrinnes 2010/2021 aus der für ihre intensiv fruchtigen, schweren Whiskys bekannten Speyside-Brennerei. Schließlich wird es noch einmal rauchig mit dem klassischen Highlander Ardmore 2008/2021, der 13 Jahre lang im Bourbon Barrel ruhen durfte.

Bunnahabhain 2010/2021

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

Selected by Kirsch Import

10 Jahre

Dest. 19/10/2010

Abgef. 06/10/2021

Fasstyp: First Fill Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 6

701 Flaschen

65,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ben Nevis

2013/2021

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Selected by Kirsch Import

7 Jahre

Dest. 17/10/2013

Abgef. 06/10/2021

Fasstyp: First Fill Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 14

691 Flaschen

60,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Benrinnes

2010/2021

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Selected by Kirsch Import

11 Jahre

Dest. 12/04/2010

Abgef. 04/10/2021

Fasstyp: First Fill Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 7

706 Flaschen

55,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ardmore

2008/2021

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Selected by Kirsch Import

13 Jahre

Dest. 23/07/2008

Abgef. 06/10/2021

Fasstyp: Bourbon Barrel

Fassnr. 800190

237 Flaschen

54,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Whiskygeschenke von Berry Bros & Rudd:

Komplexes und Weihnachtliches aus Sherryfässern

Das Gebäude in der Nummer 3 St. James‘s Street, London, ist eine Institution. Hinter der dunklen Fassade mit den fünf hohen Rundbogenfenstern residiert Großbritanniens ältester Spirituosen- und Weinfachhändler – seit 1698. Berry Bros. & Rudd kann auf eine erstaunliche Firmengeschichte zurückblicken. Und: Auf eine über drei Jahrhunderte gereifte Expertise auf dem Gebiet der Premium-Spirituosen.



Die beweist der Zulieferer der Queen unter anderem mit einzigartigen Single-Cask-Abfüllungen – etwa dem exklusiv für Kirsch Import abgefüllten Ben Nevis 1995/2021. Vor 25 Jahren am Fuße von Großbritanniens höchstem Berg destilliert, ist der Highland Single Malt entsprechend hocharomatisch – mit einer vielseitig fruchtigen Tiefe, einem Hauch von Salz, Honig und Marzipan.

Marzipan hat auch der Glentauchers 2009/2021 in der Christmas Edition zu bieten. In 12 Jahren Sherryfassreifung hat Berry Bros. & Rudd einen wunderbar weihnachtlichen Dram kreiert, der vor festlichen Aromen strotzt. Dazu gehören neben Trockenfrüchten und Backgewürzen auch Maraschino-Kirschen, Blutorangen und Anklänge an Stollen.

Ben Nevis 1995/2021

Berry Bros. & Rudd Highland Single Malt Scotch Whisky

Specially selected and bottled for Kirsch Import

25 Jahre

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr. 927

48% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glentauchers 2009/2021 – Christmas Edition

Berry Bros. & Rudd Speyside Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Fasstyp: Refill Oloroso Sherry Butt, Pedro Ximénez Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 06027

579 Flaschen

59,7% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Vollmundige Whiskygrüße aus dem Harz:

Heartgow Winter & ElsBurn Malaga Casks

Mit Heartgow hat die Hammerschmiede eine für 2021 neue Reihe an limitierten Abfüllungen geformt. Hier zu Hause sind die einzigartigen, alles andere als planbaren Single Malts, die immer dann entstehen, wenn zwischen den Chargen bzw. Destillaten gewechselt wird. So ergeben sich völlig neue Geschmacksbilder, die keine der anderen Harzer Reihen einfängt. Die Basis für die Hercynian Malts: eine Mashbill aus Rauchmalz – über Torf wie auch Holz geräuchert – und nicht-rauchigem Malz.

Pünktlich zum ersten Schnee im Harz hat das Team um Head of Distilling Anna Buchholz den Heartgow Winter abgefüllt. Ähnlich saisonal geprägt wie der ElsBurn Cosy Winter, ist der Single Malt zugleich rauchiger und milder. Dabei spielt er mit Aromen wie Lebkuchen und Rosinenkeks, Vanille und Karamell, der typischen Mokkanote sowie Orangenzesten, dunkler Schokolade und Kaminrauch.



An aromatischer Vielfalt mangelt es auch dem neuen ElsBurn Malaga Casks nicht. The Original Hercynian Single Malt wurde in spanischen Fässern ausgebaut. Zuvor reifte in ihnen der Süd- bzw. Likörwein Malaga aus der gleichnamigen Region. Er wird aus halbtrockenen Moscatel- und sehr süßen Pedro-Ximénez-Trauben gewonnen und erinnert an liebliche Sherrys. Für den neuen ElsBurn bedeutet das: ein Reichtum an Aromen wie ölige Rosinen, Schokolade, Mandarine, Toffee und Marmelade sowie eine fantastischen Aprikosennote. Das Genusserlebnis für gibt es 1.600 Mal.

Heartgow Winter

Hercynian Single Malt Whisky

Abgef. 11/2021

Fasstyp: First Fill Sherry Hogsheads, Port Hogsheads, Malaga Hogsheads

1.056 Flaschen

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

ElsBurn Malaga Casks

The Original Hercynian Single Malt Whisky

Fasstyp: Malaga Casks

1.600 Flaschen

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert