Serge verkostet: Einige rye whiskies

Whisk(e)ys, deren Maische zu mindestens 51 % Roggen bestand, bilden das heutige Thema der Verkostung auf Whiskyfun. Dieser Whisk(e)y ist hauptsächlich in den Vereinigten Staaten vorzufinden. Doch dies keineswegs ausschließlich: Die fünf US-Bottlings in der Session ergänzen jeweils eine Abfüllung aus Australien und Neuseeland. In den kommenden Wochen wird es eine ähnliche Rye-Session geben, hier wird dann allerdings der Schwerpunkt auf Whiskies aus gemälztem Roggen liegen. Und dies sei eine ganz andere Geschichte, so Serge Valentin in seiner Ankündigung.

Hier erst einmal unsere Übersicht des heutigen Tastings:

Abfüllung Punkte

Bleu Sky Rye (42%, OB, Shippen Bros., USA, +/-2022) 81 The Gospel (45%, OB, straight rye whiskey, Australia, +/-2023) 86 Devils River (45%, OB, USA, Texas Rye, +/-2023) 82 Sonoma Distilling ‚Cherrywood Rye‘ (47.8%, OB, USA, +/-2023) 87 Balcones ‚Texas Rye 100 Proof‘ (50%, OB, +/-2023) 87 Willett 4 yo ‚Family Estate Rye‘ (56.4%, OB, USA, +/-2023) 83 Westland 2014/2023 ’steampunk 1′ (59.5%, Zero Nine Spirits, USA, 210 bottles) 87