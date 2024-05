Starward und Kavalan räumen bei der San Francisco World Spirits Competition groß ab

Gleich zwei der Whisky-Produzenten aus dem Portfolio des Importeur Salud haben bei der diesjährigen SFWSC abgeräumt! Kavalan erhielt insgesamt 7 Doppelgoldmedaillen, 10 Goldmedaillen und 8 Silbermedaillen, was einen historischen Meilenstein für die Marke darstellt. Und Starward erhielt 13 Mal Doppelt Gold und 8 Mal Platinum.

Eine detaillierte Auflistung der ausgezeichneten Produkte finden Sie in den nachfolgendenen Pressemitteilungen, die wir in einem Post zusammengefasst haben:

Starward räumt bei der San Francisco World Spirits Competition groß ab!

13 Mal Doppelt Gold und 8 Mal Platinum!

Wien, 14. 05. 2024 – Der australische Whiskyhersteller STARWARD hat sich unter 5.500 weltweiten Einreichungen durchgesetzt und bei der diesjährigen SFWSC zum dritten Mal in Folge abgeräumt.

Die Destillerie gewann insgesamt 13 Double Gold Awards, 13 Gold Awards und das im dritten Jahr in Folge. In den Jahren 2022 und 2023 hatte Starward bereits 12 Doppel-Gold-Medaillen gewonnen.

Für 8 Whiskys, darunter „NOVA“, gab es zusätzlich die höchste aller Auszeichnungen: eine Platin-Medaille. Diese einzigartige Medaille erhalten nur Produkte, die zum dritten Mal in Folge mit Doppel-Gold ausgezeichnet wurden! Diese Auszeichnung wurde in diesem Jahr neu eingeführt und ist die höchste Auszeichnung des Wettbewerbs. Dies unterstreicht einmal mehr das hohe Maß an Qualität und Beständigkeit, das das Starward-Produktionsteam nach wie vor an den Tag legt. Zu den Gold-Gewinnern gehören unter anderem: Solera und Two-Fold! (vollständige Liste am Ende des Textes)

Über Starward:

Die in Melbourne hergestellten Starward Whiskys verkörpern die Abenteuerlust der Stadt und zelebrieren ihre Vielfalt und Einzigartigkeit. Die Whiskys reifen in Rotweinfässern aus der Region. Jede Abfüllung enthält den unverwechselbaren Einfluss der Rotweinfässer und bietet eine breite Geschmackspalette von Single Malt bis Double Grain – für jeden Geschmack ist etwas dabei!

SFWSC 2024 Auszeichnungen

PLATINUM MEDAL: Eine Platinmedaille wird den wenigen Beiträgen verliehen, die in drei aufeinander folgenden Jahren eine Doppelgoldmedaille erhalten haben.

1. Starward Nova Single Malt Whisky [41%]

2. Starward Hungarian Oak Single Malt Whisky [50%]

3. Starward Left-Field Single Malt Whisky [40%]

4. Starward Octave Barrels Single Malt Whisky [48%]

5. Starward Single Barrel 3278 Single Malt Whisky [55.4%]

6. Starward Single Barrel 8193 Single Malt Whisky [56.3%]

7. Starward Single Barrel 684 Single Malt Whisky [57.8%]

8. Starward Tawny #2 Single Malt Whisky [48%]

DOUBLE GOLD MEDAL: Mit einer SFWSC-Medaille werden außergewöhnliche Qualität und handwerkliches Können gewürdigt, wobei Doppelgoldmedaillen nur an Einsendungen vergeben werden, die von allen Jurymitgliedern in einer Blindverkostung mit einer Goldmedaille bewertet wurden.

1. Starward Nova Single Malt Whisky [41%]

2. Starward 100 Proof (formerly Fortis) Single Malt Whisky (50%)

3. Starward Left-Field Single Malt Whisky [40%] – available inUK and EU only

4. Starward Octave Barrels Single Malt Whisky [48%]

5. Starward Tawny #2 Single Malt Whisky [48%]

6. Starward Vitalis Single Malt Whisky [52%]

7. Starward Hungarian Oak Single Malt Whisky [50%]

8. Starward Sticky Toffee Apple Single Malt Whisky [48%]

9. Starward Single Barrel 3278 Single Malt Whisky [55.4%]

10. Starward Single Barrel 8193 Single Malt Whisky [56.3%]

11. Starward Single Barrel 684 Single Malt Whisky [57.8%]

12. Starward Yering Station Pinot Noir Cask Single Malt Whisky [50%]

13. Starward Stout Cask Single Malt Whisky [52%]

GOLD MEDAL: Eine Goldmedaille wird an eine Spirituose vergeben, die von einem oder mehreren Juroren eine Punktzahl von 90+ erhält.

1. Starward Two-Fold Whisky [40%]

2. Starward Two-Fold Whisky [45%] – available in the US only

3. Starward Ginger Beer Cask #7 Single Malt Whisky [48%]

4. Starward Solera Single Malt Whisky [43%]

5. Starward HER Honeycomb Whisky [40%]

6. Starward Single Barrel 344 Single Malt Whisky [57.7%]

7. Starward Munich Malt Single Malt Whisky [55%]

8. Starward Chardonnay Cask Single Malt Whisky [48%]

9. Starward Peated Finish Single Malt Whisky [48%]

10. Starward X The Whisky Club Cognac Cask, Single Malt Whisky [48%]

11. Starward X The Whisky Club Pedro Ximénez Cask, Single Malt Whisky [48%]

12. Starward The Corio Distillery Casks Single Malt Whisky [55%]

13. Starward Muscat Single Malt Whisky [48%]

Kavalan Destillerie erzielt rekordverdächtigen Erfolg an San Francisco World Spirits Competition 2024

Solist Ex-Bourbon Cask gewinnt Platin Medaille nach Gewinn von Doppel Gold in drei aufeinander folgenden Jahren

Wien, 14. 05. 2024 – Die Kavalan Destillerie hat bei der San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) 2024 ihr bisher bestes Ergebnis erzielt.

Kavalan erhielt insgesamt 7 Doppelgoldmedaillen, 10 Goldmedaillen und 8 Silbermedaillen, was einen historischen Meilenstein für die Marke darstellt. Hervorzuheben ist die ausgezeichnete Leistung von Kavalan Solist Ex-Bourbon Cask, der mit einer der begehrten Platin Medaillen prämiert wurde, nachdem er im dritten Jahr in Folge Doppel Gold gewinnen konnte. Diese herausragende Leistung unterstreicht Kavalans fortwährende Hingabe bei der Herstellung von außergewöhnlichen Spirituosen höchster Qualität.

Folgende Auszeichnungen hat Kavalan bei der SFWSC 2024 erhalten:

Platin Medaille (3 Jahre hintereinander Doppel Gold):

Solist Ex-Bourbon Cask – ein komplexer und ausbalancierter Single Malt Whisky mit kremiger Textur und tropischen Fruchtnoten

Doppel Gold Medaille:

Kavalan Classic

Kavalan Triple Sherry Cask

Kavalan Solist Ex-Bourbon Cask

Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask

Kavalan Solist Fino Sherry

Kavalan Solist Amontillado Sherry

Kavalan Solist Moscatel Sherry

Gold Medaille:

Kavalan Distillery Select No. 1

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish

Kavalan Solist Vinho Barrique

Kavalan Solist Madeira Cask

Kavalan Solist Brandy Cask

Kavalan Solist Port Cask

Kavalan Concertmaster Vinho Barrique Finish (nur in Asien erhältlich)

Kavalan Wine Oak (nur in Asien erhältlich)

Kavalan Master’s Select Reserve No. 1 (nur in Asien erhältlich)

Kavalans herausragendes Abschneiden bei der SFWSC 2024 bekräftigt die Stellung der

Marke in führender Position in der globalen Spirituosenindustrie und setzt neue Maßstäbe für

Excellenz und Innovation.