Stauning Høst: Dänische Ernte trifft österreichische Genießer

Die neueste Abfüllung der dänischen Destillerie Stauning ist ab sofort auch in Österreich verfügbar, wie uns der Importeur Salud in seiner Pressemitteilung informiert. Stauning Høst („hurst“ ausgesprochen) ist ein Double Malt Whisky, der sich aus Single Malt und gemälztem Roggenwhisky zusammensetzt und in Fässern aus amerikanischer Eiche mit einem Hauch von Portweinholz reifte.

Mehr zu Stauning Høst in der Presseaussendung von Salud:

STAUNING HØST: DÄNISCHE ERNTE TRIFFT ÖSTERREICHISCHE GENIESSER

Wien, 22.05.2024 – Die dänische Whisky-Destillerie STAUNING bringt eine neue Abfüllung auf den Markt, die ab sofort auch in Österreich erhältlich ist: Stauning HØST.

Dieser Double Malt Whisky wird aus einer Mischung von Single Malt und gemälztem Roggenwhisky hergestellt und in Fässern aus amerikanischer Eiche mit einem Hauch von Portweinholz gereift. Stauning HØST ist ein weicher, fruchtiger und blumiger Whisky, der an die Wärme und Behaglichkeit der dänischen Spätsommersonne erinnert. So auch der Name „HOST“, was auf Dänisch „Ernte“ bedeutet.

Dieser Whisky spiegelt die natürliche Schönheit des lokalen Terroirs und der Jahreszeit wider, die der Brennerei Stauning das dänische Getreide für die Herstellung des Whiskys liefert. Stauning ist bestrebt, einen Whisky herzustellen, der die Eleganz und Schönheit der Natur zum Ausdruck bringt, und jeder Schluck dieses Whiskys ist ein Geschmack der friedlichen dänischen Umgebung. Ein delikater, weicher und ausgewogener Whisky für Einsteiger und Kenner.

Verkostungsnotizen

Nase: Warme Noten von frisch gebackenem Roggenbrot und dampfenden Haferflocken, begleitet von Vanillenoten und einem Hauch Honig.

Gaumen: Dieser ausgewogene Whisky hat ein weiches und fruchtiges Geschmacksprofil mit blumigen Untertönen.

Abgang: Der Abgang ist mittellang und lässt die würzigen und fruchtigen Noten dank der schönen Kombination von Getreide und dem Finish in Ex-Port Fässern noch lange nachklingen.

Herstellung

Eine unverwechselbar dänische Herangehensweise an Whisky: bewusst gestaltet, unkompliziert, nachhaltig, mit zeitlosem Stil und einem Hauch von „Hygge“. Aus 100 % bodengemälztem dänischem Roggen und dänischer Gerste stellt Stauning einen zeitlosen Whisky her, der sich durch seine Geschmackstiefe und Qualität auszeichnet. Doppelt destilliert in 24 kleinen, direkt befeuerten Kupferbrennblasen entsteht ein Malt Whisky mit reichem Geschmack.

Zum Kernsortiment gehören Stauning KAOS, Stauning RYE und Stauning SMOKE.

Die Stauning Geschichte

Ein abgelegenes Dorf an der Westküste Dänemarks, neun Freunde (ein Arzt, ein Koch, ein Metzger, ein Lehrer, ein Hubschrauberpilot und vier Ingenieure), zwei kleine Brennereien und eine alte Metzgerei. Die Gründer von Stauning Whisky hatten nicht viel, als sie 2005 mit ihrer Arbeit begannen. Sie hatten keine Ahnung, wie man Whisky herstellt, aber sie teilten ihre Leidenschaft, ihre Neugier und ihren Willen, zu experimentieren und zu kreieren. Aber sie hatten das Land um sich herum: den Wind, das Meer, die Felder, das Moor und den Torf. Und das beste Wasser Dänemarks.