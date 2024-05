Glen Moray erweitert ihre Warehouse 1 Collection

Innerhalb ihrer Warehouse 1 Collection der Destillerie Glen Moray erscheinen zwei neue Abfüllung, die sich bereits ankündigten. Die bisherigen Malts dieser 2020 eingeführten Kollektion reiften in Amarone-, Amontillado-, Barolo-, Tokaji-, Manzanilla- und Sauternes-Fässern. Nun fügen sich in diese Reihe noch Rioja-Fässer ein.

Glen Moray 2015 Rioja Matured reifte acht Jahre lang vollständig in Rioja-Fässern und ist mit einer Fassstärke von 59,8 % Vol. abgefüllt. Glen Moray 2012 Peated Rioja Finish ist aus leicht getorfter Gerste hergestellt. Er reifte insgesamt elf Jahre lang, in den Rioja-Weinfässern erhielt er ein abschließendes Finish. In die Flaschen kam der Whisky mit 58,8 % Vol.. Iain Allan, Markenbotschafter von Glen Moray, beschreibt die beiden Malts so:

“Deep and fruity, with notes of cherries, plums and leather, Glen Moray Rioja Matured is a dram as rich as it is rare. With its gentle smoke and plummy tastes, Glen Moray Peated Rioja Finish is a fascinatingly different take on Glen Moray.”