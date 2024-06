Jetzt bei Genuss am Gaumen: Neue Malts von Blackadder & Ingelred

Kurz vor dem nahenden Sommer erreichen jede Menge neue Whiskys den österreichischen Markt. Zwölf neuen Abfüllungen von Blackadder International & Ingelred Whisky sind ab sofort bei Genuss am Gaumen online und Vorort erhältlich. Welche Bottlings es sind, erfahren Sie in den folgenden Infos, die wir von Genuss am Gaumen erhalten haben:

Neue Malts von Blackadder & Ingelred bei Genuss am Gaumen

WHISKY…

Wir freuen uns im Genuss am Gaumen sogleich über 12 neue Malts “Straight from the Cask” von Blackadder International & Ingelred Whisky.

Whiskys…ehrlich & unverfälscht, mit unglaublich viel Aroma & Kraft.

BLACKADDER RAW CASK

▪️ Ardmore Peated 2011 – 12 J. | Bourbon Barrel, 57,5%

▪️ Benrinnes 2013 – 10 J. | Bourbon Barrel, 57,6%

▪️ Caol Ila 2012 – 11 J. | Sherry Butt Finish, 58,1%

▪️ Glen Moray 2013 – 10 J. | Bourbon Hogshead, 63,4%

▪️ Strathmill 2013 – 11 J. | Bourbon Hogshead, 61,2%

▪️ Smoking Islay 11 J. | Bourbon Casks, 58,9%

▪️ Peat Reek “Heavily Peated” | Bourbon Cask, 60,5%

▪️ Peat Reek “Islay Blended Malt” 10 J. | Oloroso Finish, 58,6%

INGELRED WHISKY – Whisky with an Edge

Ben Nevis 2012 – 11 J. | Marsala Cask, 57,1%

Mit einem fein süßen, aber erfrischenden Aroma und Anklängen von Zitrus & Mandelpaste. Am Gaumen fein abgerundet mit Noten von dunkler Schokolade, gerösteten Mandeln, braunem Zucker & getrockneten Früchten. Das Finish hält lange an & offenbart dunkle Untertöne & einen subtilen floralen Touch.

Ben Nevis 2007 – 15 J. | PX Sherry Finish, 50,2%

Mit intensiven & typischen Sherry-Charakteristiken und dominanten Noten von Feige in der Nase. Der Gaumen offenbart Anklängen von karamellisiertem Zucker & üppig dunklen-getrockneten Früchten, die ein ein köstlich süßes & Honig-lastiges Finish gipfeln.

Ben Nevis 2005 – 17 J. | Bourbon Cask, 56,1%

Mit wunderbaren Noten von Gerste, Marzipan & Vanille in der Nase. Der Gaumen wird von einer entzückenden Süße und Noten von cremigen Süßwaren gegrüßt, welche in ein anhaltendes Finish gipfeln, das an knackige grüne Äpfel erinnert. Dieser Dram zeigt augenscheinlich, wie wunderbar sich Ben Nevis Malts mit amerikanischer Eiche vermählen.

Ben Nevis 2001 – 21 J. | Californian Red Wine Cask, 46,4%

Er offenbart ein zart süßes Aroma mit Noten von Karamell, Rosinen & Anklänge von Zitrus. Der Geschmack ist wunderbar gereift & gut ausbalanciert mit Noten von Marzipan, Melone & getrockneten Früchten und endet mit einem langen & angenehmen Finish – absolut frei von irgendeiner Bitterkeit oder Tannine. Kurz – ein sensationeller & köstlicher Whisky, der das Beste zeigt, was Ben Nevis in einem großartigen Fass zu bieten hat.

Alle Whiskys gibt's ab sofort im "G" und natürlich online auf https://www.genussamgaumen.at/?s=blackadder

PS: Sorry, aber beim Caol Ila (& mittlerweile so ziemlich allen anderen) konnten wir leider nicht widerstehen & mussten ihn zugleich köpfen.