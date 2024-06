Neu bei Kirsch Import: Vielschichtige Neuheiten von Murray McDavid

Gleich 20 Neuheiten aus dem Portfolio des unabhängigen Abfüllers Murray McDavid bringt Kirsch Import in den kommenden Tagen auf den deutschen Handel.

Alle Informationen zu den Neuheiten finden Sie in den Infos, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Finishes aus über 40.000 Casks: Vielschichtige Neuheiten von Murray McDavid

Aus über 40.000 Fässern von mehr als 90 verschiedenen schottischen Brennereien kreiert Murray McDavid facettenreiche Erlebnisse von „mystery malt“ bis Rarität. Was der unabhängige Holzschatz zu bieten hat, demonstrieren gleich 20 Neuheiten.

In der Serie Mission Gold wird dabei fündig, wer besonders alte, seltene und außergewöhnliche Whiskys sucht. Eines dieser Whisky-Einhörner ist (passend zum Brennereilogo) der kraftvolle Fettercairn 1995/2024. Der Braes of Glenlivet 1991/2024 aus prestigeträchtigen Margaux Wine Barriques vertritt die Speyside. Mit dem King of Casks 1996/2024 ist ein komplexer „tea-spooned“ Blended Malt vertreten sowie mit dem 35 Jahre alten North British 1988/2024 ein spannender Single Grain mit Islay-Finish.



Anspruchsvolle Gaumen treffen zudem in der Reihe Benchmark auf acht bis 15 Jahre gereifte Erlebnisse der Speyside, Highlands, Inseln sowie der Isle of Islay. Vom lebhaft-fruchtigen Benriach 2014/2024 aus Tokaji Wine Casks über den schokoladig-maritimen Caol Ila 2012/2024 aus Imperial Stout Casks bis zum ölig-rauchigen Ledaig 2009/2024 aus Tawny Port Casks: Die Single Malts setzen Maßstäbe in der Kunst der Fassreifung.



Mit den „mystery malts“ Lennox Peat 2011/2024 und Juniper Hill 2015/2024 gibt es darüber hinaus heimlichtuende Highlander zu entdecken. In (Likör-)Weinfässern veredelt, zeigen der North British 2009/2024 und der Invergordon 2007/2024 die Dimensionen von Single Grain Whisky auf, während The Speysiders 2010/2024, Half ‘n’ Half 2010/2024 und der Rebel’s Reserve schließlich das hocharomatische Potenzial von Blended Malt und Blended Scotch Whiskys demonstrieren.

Fettercairn 1995/2024

Murray McDavid Highland Single Malt Scotch Whisky

Mission Gold

28 Jahre

Dest. 1995

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Hogsheads, First Fill Pedro Ximénez, Oloroso Sherry & Wine Casks (Finish)

667 Flaschen (insgesamt)

51,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Braes of Glenlivet 1991/2024

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Mission Gold

32 Jahre

Dest. 1991

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogsheads, First Fill Margaux Wine Barriques (Finish)

690 Flaschen (insgesamt)

41,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

King of Casks 1996/2024

Murray McDavid Blended Malt Scotch Whisky

Mission Gold

27 Jahre

Dest. 1996

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogsheads, First Fill Murça Old Brandy Casks (Finish)

706 Flaschen (insgesamt)

47,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

North British 1988/2024

Murray McDavid Lowland Single Grain Scotch Whisky

Mission Gold

35 Jahre

Dest. 1988

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Bourbon Hogsheads, First Fill Ex-Islay Casks (Finish)

727 Flaschen (insgesamt)

52,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Aultmore 2008/2024

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

15 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogsheads, First Fill Pedro Ximénez, Oloroso Sherry & Amarone Casks (Finish)

1.127 Flaschen (insgesamt)

51,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Benriach 2014/2024

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

9 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogsheads, First Fill Tokaji Wine Casks (Finish)

1.338 Flaschen (insgesamt)

53,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Blair Athol 2015/2024

Murray McDavid Highland Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

8 Jahre

Dest. 2015

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Hogsheads, First Fill Port & Madeira Casks (Finish)

1.355 Flaschen (insgesamt)

52,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glentauchers 2014/2024

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

9 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogsheads, First Fill St. Julien Wine Casks (Finish)

1.326 Flaschen (insgesamt)

52,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Inchgower 2009/2024

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

15 Jahre

Dest. 2009

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogsheads, First Fill Pacherenc Wine Casks (Finish)

1.493 Flaschen (insgesamt)

53,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Strathmill 2014/2024

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

10 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogsheads, First Fill Koval Quarter Casks (Finish)

1.174 Flaschen (insgesamt)

51,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Caol Ila 2012/2024

Murray McDavid Islay Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

12 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Bourbon Hogsheads, First Fill Wild Beer Imperial Stout Casks (Finish)

1.502 Flaschen (insgesamt)

52,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Miltonduff 2008/2024

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

15 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogsheads, First Fill Pedro Ximénez & Oloroso Sherry Casks (Finish)

1.625 Flaschen (insgesamt)

53,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Ledaig 2009/2024

Murray McDavid Island Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

15 Jahre

Dest. 2009

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: Bourbon Hogsheads, First Murça Tawny Port Casks (Finish)

1.547 Flaschen (insgesamt)

53,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Lennox Peat 2011/2024

Murray McDavid Highland Single Malt Scotch Whisky

Mystery Malt

13 Jahre

Dest. 2011

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Hogsheads, First Fill Koval Bourbon Casks (Finish)

516 Flaschen (insgesamt)

52,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Juniper Hill 2015/2024

Murray McDavid Highland Single Malt Scotch Whisky

Mystery Malt

8 Jahre

Dest. 2015

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Hogsheads, First Fill Moscatel Wine Casks (Finish)

1.701 Flaschen (insgesamt)

51,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

North British 2009/2024

Murray McDavid Lowland Single Grain Scotch Whisky

Select Grain

15 Jahre

Dest. 2009

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Bourbon Hogsheads, First Fill Ex-Islay, Tokaji Wine & Oloroso Sherry Casks (Finish)

963 Flaschen (insgesamt)

49,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Invergordon 2007/2024

Murray McDavid Highland Single Grain Scotch Whisky

Select Grain

16 Jahre

Dest. 2007

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Hogsheads, First Fill Pedro Ximénez Sherry Casks (Finish)

569 Flaschen (insgesamt)

51,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

The Speysiders 2010/2024

Murray McDavid Blended Malt Scotch Whisky

The Vatting

13 Jahre

Dest. 2010

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogsheads, First Fill Ximénez-Spinola Pedro Ximénez Sherry Casks (Finish)

1.294 Flaschen (insgesamt)

54,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Half ‘n’ Half 2010/2024

Murray McDavid Blended Scotch Whisky

Crafted Blend

13 Jahre

Dest. 2010

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Bourbon Hogsheads, First Fill Spey Valley Stout Casks (Finish)

660 Flaschen (insgesamt)

51,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Rebel’s Reserve

Murray McDavid Blended Scotch Whisky

Crafted Blend

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside, Highlands & Lowlands

Fasstyp: Bourbon Hogsheads, First Fill Madeira & Ex-Islay Casks (Finish)

1.658 Flaschen (insgesamt)

50% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt