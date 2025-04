Compass Box mit Flaming Heart: 25th Anniversary Edition

Compass Box feiert das 25. Jubiläum seines Blended Malts Flaming Heart und veröffentlich die limitierte Sonder-Abfüllung Flaming Heart: 25th Anniversary Edition. Frühere Flaming Heart-Edition enthielten einen Anteil ungetorfter Whiskys, die in Bourbon- oder Sherryfässern reiften. Für die Flaming Heart: 25th Anniversary Edition verwendete Compass Box ausschließlich getorften Malt Whisky, ergänzt durch Malt, der extra in französischen Eichenfässern lagerte.

Gemäß seiner Produkt-Politik der Transparenz macht Compass Box auch bei dieser Abfüllungen kein Geheimnis aus den Herkunfts-Brennereien (so weit es ihnen möglich ist) der exakten Zusammensetzung:

Compass Box Flaming Heart: 25th Anniversary Edition und seine Zusammensetzung.

Quelle: Compass Box Fact Sheet

Compass Box Flaming Heart: 25th Anniversary Edition ist ohne Farbstoffzusatz und Kühlfiltrierung mit 48,9 % vol. abgefüllt. Der Blended Malt ist auf 9.384 Flaschen limitiert, die UCP gibt One more dram mit $165, was etwa 150 € entspräche.