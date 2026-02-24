Neu bei Kirsch Import: Edradour für SCAA, Compass Box Hedonism 2026, Teerenpeli von Best Dram

Drei neue Whiskys finden sich heute in den Neuheiten von Kirsch Import, die die ganze Breite dieser Spirituose repräsentieren: Edradour mit einer besonderen Edition ihres 12 Jahre alten Single Malts für die Luftretter von Scotland’s Charity Air Ambulance, Compass Box mit der 2026er Edition ihres Blended Grains Hedonism, und Michel Reick und sein Best Dram, den er diesmal in Finnland bei der Teerenpeli Distillery fand.

Hier alle weiteren Infos und Tasting Notes:

Literally Uisge Beatha!

Edradour 12 y.o. für Scotland’s Charity Air Ambulance

Bekannt ist: Edradours Geschichte ist wechselhaft. Weniger bekannt ist: Dazu zählt auch ein Einsatz von Scotland’s Charity Air Ambulance (SCAA). Die Rettungsteams der aus Spenden finanzierten Organisation leisten schnelle Hilfe in ländlichen Gemeinden. Ihre Mission ist einfach, aber wichtig: sicherzustellen, dass niemand in Schottland leidet oder stirbt, weil medizinische Versorgung nicht rechtzeitig eintreffen kann.

Mit dem Edradour 12 y.o. SCAA stößt man nicht nur auf die mutigen Luftretter an – man unterstützt auch ihre Noteinsätze. Alle Erlöse aus dem Verkauf kommen direkt der SCAA zugute. Die Sonderabfüllung wird die lebensrettende Arbeit der gemeinnützigen Organisation so mit mindestens 70.000 Pfund maßgeblich fördern können.

Edradour 12 y.o. SCAA

Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest.: 2013

Abgef.: 12/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Sherry Casks

3.216 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Hedonism goes Hollywood:

Annual Release 2026 mit Schauspielerin Karen Gillan

Hedonism war der erste jemals von Compass Box veröffentlichte Whisky und ebnete als erster seiner Art den Weg für Blended Grain aus Schottland. Vielfach preisgekrönt, erscheint der Klassiker als limitierte jährliche Abfüllung – und verbindet dabei Handwerk und Kunst zu einer Reihe von Sammlerstücken.

Für das Limited Annual Release 2026 setzte die australische Künstlerin Emma Hack die ikonische Hedonism-Figur in Szene. Verkörpert wird diese von der schottischen Hollywood-Schauspielerin Karen Gillan, bekannt aus Doctor Who, Guardians of the Galaxy oder Jumanji.

Angela D’Orazio, Master Blenderin bei Compass Box, griff für die 2026er-Edition auf einige der ältesten Komponenten zurück, die jemals in Hedonism verwendet wurden – etwa einen 30-jährigen Single Grain von Strathclyde.

Das Rezept umfasst außerdem Whiskys im Alter von 20 bis 24 Jahren von Cameronbridge und der „lost distillery“ Port Dundas sowie einige historische Blended Grain Parcels.



Eine neue Sherry-Komponente verleiht zudem Noten von Datteln, süßen Gewürzen, Kaffee und Rosinen.

Compass Box Hedonism – Limited Annual Release 2026

Blended Grain Scotch Whisky

Herkunft: Schottland

Zusammensetzung: Port Dundas Single Grain (61,2%), Hedonism 2025 Vatting (14,1%), Blended Grain Parcel (13,1%), Cameronbridge Single Grain (5,4%), Hedonism 2024 Vatting (3,1%), Strathclyde Single Grain (3,1%)

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, Refill Bourbon Barrels, Recharred American Oak

Hogshead, Refill Sherry Butt

13.218 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Warm, üppig und einladend, mit Aromen von Früchtekuchen mit Nelken, Datteln und Toffee. Ausgewogen zwischen sanfter Süße und duftender Trockenheit.



Gaumen: Klassische Hedonism-Textur: weich, schmelzend und dicht – allerdings sind die Aromen hier dunkler als bei früheren Versionen. Kaffee, Toffee und eine lange, sich entwickelnde Reise durch trockene Sherry-Aromen wie geröstete Mandeln und säuerliche Rosinen.



Nachklang: Erinnert an mit Kakao verfeinerte Sahne.

Schoko-Sherry-Brett:

Neuer Best Dram aus der Teerenpeli Distillery

Im Teerenpeli 2013/2026 treffen erneut zwei Größen zusammen: der hervorragend vernetzte Whisky-Druide Michel Reick und Finnlands Whisky-Pioniere. Deren Single Malts basieren auf einer der reinsten Wasserquellen der Welt und werden vom extremen Klima ihres Heimatlandes geformt.

Zum Beispiel zu einem echten Schoko-Sherry-Brett. Für seinen üppigen, dunklen Charakter aus Nuss-Nougat-Creme, dunklen Beeren, Trockenpflaume und einer Spur Thymian, reifte der Teerenpeli 2013/2026 für zwölf Jahre in einem First Fill Oloroso Sherry Hogshead. Abgefüllt wurde er in typischer Druiden-Manier – fassstark, ungefärbt, nicht kühlfiltriert – in nur 206 Flaschen.

Teerenpeli 2013/2026 – Oloroso Sherry Hogshead

Best Dram Finnish Single Malt Whisky

12 Jahre

Dest.: 02/08/2013

Abgef.: 21/01/2026

Herkunft: Finnland

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogshead

Fassnr.: 02082013I

206 Flaschen

57,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Milchschokolade und dunkle Früchte wie eingelegte Pflaume und vollreife Brombeere entfalten sich vor dem Hintergrund einer Spur Thymian. Die Schokolade geht immer deutlicher zu Nuss-Nougat-Creme über.



Gaumen: Auf deutliche Fruchtnoten von dunklen Beeren und Trockenpflaume folgen nussige Einschläge, Kakaopulver sowie feine Kräuter.



Nachklang: Mittellang, dunkel, fruchtig und nussig.