TTB-Neuheit: Compass Box Cabin Proof

Eigentlich schlau: In einem Flugzeug ist durch den geringeren Luftdruck unser Geschmacksempfinden verändert – Subtiles tut sich dabei sehr schwer, an unseren Gaumen zu gelangen. Viele Bordgerichte haben diese Tatsache bereits im Rezept berücksichtigt, wer aber einen Whisky bestellt hat, hat Standardware erhalten.

Ein neuer Eintrag in der us-amerikanischen Datenbank deutet darauf hin, dass man sich bei Compass Box Gedanken über diesen Umstand gemacht hat und mit Compass Box Cabin Proof einen Blended Malt kreierte, der durch seinen „gehaltvolleren und helleren“ Geschmack den Effekten der Höhe entgegenwirkt. Abgefüllt ist er mit 46%, und es ist vorstellbar, dass er vor allem über Fluglinien angeboten wird (aber das ist hier rein spekulativ).

So sieht er aus, falls Sie ihm irgendwann irgendwo über den Wolken begegnen sollten: