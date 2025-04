Neu: Midleton Very Rare Silent Distillery Collection Chapter Six

2020 starten die Irish Distillers ihre Silent Distillery Collection und veröffentlichten in dieser Kollektion IrishWhiskeys im Alter von 46, 47, 48 und 49 Jahren. Diese wurden in der Old Midleton Distillery produziert und zählen zu den seltensten und ältesten irischen Whiskys der Welt. Die Old Midleton Distillery war von 1825 bis 1975 in Betrieb und produzierte irischen Single Pot Still Whiskey. Das nun erscheinende Chapter Six schließt die Kollektion ab, und präsentiert die letzten Tropfen dieser nicht mehr existenten Brennerei.

Midleton Very Rare Silent Distillery Collection Chapter Six erscheint zum 200-jährigen Jubiläum der Brennerei und reifte zunächst in ehemaligen amerikanischen Bourbon-Eichenfässern. Anschließend wurde der Whiskey in ein von Küfermeister Ger Buckley und seinem Team gefertigtes, maßgeschneidertes Fass umgefüllt. Dieses einzigartige Fass wurde aus Holz der fünf vorherigen Silent Distillery-Abfüllungen gefertigt. Buckley wählte sorgfältig Dauben aus jedem Chapter aus und fügte sie neu zusammen, um ein einzigartiges Fass für die letzte Vermählung dieser historischen Abfüllung zu formen.

Master cooper Ger Buckley

Buckley sagte hierzu:

“As a fifth-generation cooper at Midleton Distillery, it has been a great honour to provide a special contribution to the creation of Midleton Very Rare Silent Distillery Collection Chapter Six. “Crafting a bespoke, one-of-a-kind cask for its final maturation, using wood from the Silent Distillery Collection’s original casks embodies the heritage and craftsmanship that have been passed down through my family’s legacy at the distillery. “Working on the cask that would hold this once-in-a-lifetime whiskey, I found myself wondering if my coopering predecessors ever felt such pressure to preserve every last drop.”

Der Charakter des 50 Jahre alten Whiskeys wird als „wunderbar lebendig, mit lebendigen, frischen Fruchtaromen, die erdige Aromen von getrockneten Tabakblättern und antiker Eiche elegant harmonieren“ beschrieben. Diese Abfüllung enthält die letzten Tropfen, die der emeritierte master distiller Max Crockett in der größten Brennblase der Welt destilliert hat. Der Whiskey reifte 50 Jahre lang und wurde von drei master distiller gepflegt: Barry Crockett, Brian Nation und zuletzt Kevin O’Gorman.

Kevin O’Gorman, master distiller of Midleton

Der 50 Jahre alte Whiskey befindet sich in einer mundgeblasenen, handgefertigten, geätzten und polierten Karaffe des Hauses Waterford und wird in einem einzigartigen Holzschrank präsentiert, der vom irischen Meisterhandwerker John Galvin entworfen wurde.

Midleton Very Rare Silent Distillery Collection Chapter Six ist mit 53 % vol. abgefüllt und auf der Website der Midleton Collection sowie im Fachhandel in Großbritannien, Irland und den USA erhältlich. Es sind weniger als 250 Flaschen verfügbar, der Verkaufspreis ist mit 60.000 € angegeben.