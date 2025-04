Serge verkostet: Benrinnes – Teil 4

Auch zum Ende der Werktage in dieser Woche findet die Benrinnes-Mega-Session auf Whiskyfun eine Fortführung. Weitere sieben unabhängige Abfüllungen aus der Speyside-Brennerei veröffentlicht heute Serge Valentin. Und auch heute findet er wieder viele gute und einige ausgezeichnete Abfüllungen in seinem selber zusammengestellten Flight.

Wir sind bereits gespannt, welche Verkostungsnotizen wir am Wochenende auf Whiskyfun finden werden. Hier an dieser Stelle erst einmal unsere Übersicht:

Abfüllung Punkte

Benrinnes 12 yo 2009/2022 (54%, The Dava Way, hogshead, 305 bottles) 84 Benrinnes 11 yo 2010/2021 (52.8%, Liquid Treasures for eSpirits, Winter Edition, 1st fill oloroso, 148 bottle) 85 Benrinnes 23 yo 2000/2023 (51.8%, Maltbarn, bourbon, 127 bottles) 90 Benrinnes 2008/2023 (56.4%, Malts of Scotland, sherry hogshead, cask #MoS23028, 278 bottles) 85 Benrinnes 12 yo 2009/2021 (58.2%, The Whiskyfind for Whisky Picnic Bar Taiwan, hogshead, cask #309666, 302 bottles) 86 Benrinnes 10 yo 2013/2024 (54.3%, Dràm Mor, refill palo cortado hogshead finish, cask #9006063, 221 bottles) 85 Benrinnes 13 yo 2011/2024 (55.6%, Fadandel, 1st fill oloroso hogshead, cask #11639/058, 96 bottles) 87

Benrinnes. Bild: Potstill Vienna