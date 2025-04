Inver House Distillers wird seit gestern bestreikt

Im März stimmten die Beschäftigten der Brennereien Balblair, Balmenach, Knockdhu, Old Pulteney und Speyburn (all diese Destillerien gehören zu Inver House Distillers) über Streikmaßnahmen ab. Ende März wurde das Ergebnis dieser Abstimmung bekannt: 78% der Gewerschaftsmitglieder, die an der Abstimmung teilnahmen (Wahlbeteiligung: 71%) waren für den Streik (wir berichteten).

Aus diesem Grund begannen gestern diese Streikmaßnamen, die Mitglieder von GMB Scotland streiken jetzt am Hauptsitz und im maturation warehouse von Inver House in Airdrie, Lanarkshire, sowie in allen Destillerien in Schottland. Wie viele ihrer Mitglieder sich am Streik beteiligen, darüber gab die Gewerkschaft GMB allerdings keine Auskunft. In einer früheren Erklärung von Inver House hieß es jedoch, dass 8 % der Belegschaft (das entspricht 25 Beschäftigten) für Arbeitskampfmaßnahmen gestimmt hatten.

Im Artikel „Inver House Distillers workers go on strike“ bei The spirits business können Sie die Statements von David Hume, Organisator der schottischen Whisky-Branche bei GMB, lesen. Inver House Distillers gab keine Stellungnahme ab, verwies aber auf frühere Kommentare, die im vergangenen Monat veröffentlicht wurden. Und auch diese finden Sie bei The spirits business.