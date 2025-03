Beschäftigte bei Inver House Distillers entscheiden sich für Streik

Anfang März berichteten wir darüber, dass die Beschäftigten bei Balblair, Balmenach, Knockdhu, Old Pulteney und Speyburn (all diese Destillerien gehören zu Inver Hozse Distillers) über Streikmaßnahmen abgestimmt haben. Nun ist das Ergebnis bekannt: 78% der Gewerschaftsmitglieder, die an der Abstimmung teilnahmen (Wahlbeteiligung: 71%) waren für den Streik, schreibt The Spirits Business in einem Artikel.

David Hume von GMB Scotland, der zur Befragung aufrufenden Gewerkschaft:

“The ballot results reveal the determination of Inver House workers to take the action necessary to secure a fair pay offer. The result could not be clearer and this rock-solid mandate from our members should send the clearest possible message to management. They must reengage with negotiations, return to the table and find a fair resolution. If they do not, industrial action is now inevitable.”