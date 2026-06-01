Laphroaig bringt Laphroaig 15 yo wieder auf den Markt

Wie erwartet kehrt Laphroaig 15 yo wieder zurück, und ist nun fester Bestandteil im Portfolio der Islay-Brennerei.

Abgefüllt mit 46 % Alkoholgehalt und einem UVP von 76,90€ ist der Laphroaig 15-Year-Old auf Laphroaig.com und im Whisky-Fachhandel erhältlich.

Alle weiteren Informationen finden Sie in der Pressemitteilung, die wir erhalten haben:

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LAPHROAIG® BRINGT NACH MEHR ALS EINEM JAHRZEHNT DEN 15-JÄHRIGEN SINGLE MALT WHISKY WIEDER AUF DEN MARKT

Die Einführung markiert die Rückkehr des 15-jährigen Laphroaig ins feste Sortiment der Islay-Destillerie und präsentiert eine komplexere Interpretation des charakteristischen Laphroaig-Stils.

Islay, Schottland, 01. Juni 2026: Laphroaig, einer der markantesten Single Malts der Welt, bringt den 15 Jahre gereiften Laphroaig als neue dauerhafte Ergänzung seiner ikonischen Destillerie-Kollektion zurück.

Fünfzehn Jahre lang in amerikanischen Eichenfässern gereift, fängt die neue Abfüllung die unverwechselbare Intensität von Laphroaig ein und vereint die ikonische Rauchigkeit des Whiskyherstellers, Meersalz und einen überraschenden Hauch von Süße. Die zusätzlichen Reifejahre verleihen dem charakteristischen Torfrauch der Destillerie mehr Tiefe und Balance und sorgen für einen besonders harmonischen Whisky.

In der Nase eröffnet der Whisky mit lebhaften Zitrusaromen, unterlegt von dezenten Noten von getrocknetem Heu, BBQ-Rauch und sanften Anklängen von Vanille und Nelken. Am Gaumen entfaltet sich eine kräftige Welle aus Meersalz und Rauch, ergänzt durch grob gemahlenen schwarzen Pfeffer und wärmende Gewürze wie Zimt, Nelken und Koriander. Gegen Ende kommt eine Fruchtigkeit zum Vorschein, wobei saftiger Pfirsich und reife Grapefruit für einen erfrischenden Kick sorgen. Der Abgang ist lang, rauchig und köstlich und schafft eine Balance zwischen herzhafter Tiefe und sanfter Süße.

Dr. Calum Fraser, Master Blender für Scotch und Irish bei Suntory Global Spirits, freut sich:

„Wir haben sehr geduldig darauf gewartet, dass unser Whisky bereit ist, um die Legende des Laphroaig 15-Year-Old wieder aufleben zu lassen. Zusammen mit dem 10-Year-Old und dem 18-Year-Old können wir nun die Reihe vervollständigen. Dieser Whisky zeigt, wie wunderbar sich Laphroaig mit der Zeit entwickelt und eine deutlich andere Komplexität entfaltet. Der Torfrauch ist milder geworden und verbindet sich mit frischen Zitrusnoten und sanfter Süße, während er dennoch den unverkennbar kräftigen Charakter bewahrt, der Laphroaig auszeichnet.“

Abgefüllt mit 46 % Alkoholgehalt und einem UVP von 76,90€ ist der Laphroaig 15-Year-Old auf Laphroaig.com und im Whisky-Fachhandel landesweit erhältlich.

Für mehr Informationen, besuchen Sie www.laphroaig.com und folgen @laphroaig auf Instagram.