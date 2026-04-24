Laphroaig und Willem Dafoe präsentieren das neueste Kapitel der weltweiten Kampagne „Unphorgettable“ mit einem neuen Single Malt

Ein neuer Laphroaig (den wir schon im Dezember 2025 für Sie entdeckt haben) wird heute offiziell veröffentlicht: Laphroaig Willem by Willem (gemeinsam ausgewählt von Sarah Dowling, der Senior Whisky Makerin von Laphroaig und dem Schauspieler) ist ein 14 Jahre alter Single Malt, der in Oloroso-Fässernreifte und mit 53,7% Vol. abgefüllt wurde. Die Abfüllung soll im Handel in Deutschland 147 Euro kosten.

Rund um den Launch wird auch die Kampagne „Unphorgettable“ mit Willem Dafoe fortgeführt – und es gibt die Chance, im nächsten Laphroaig-Spot mit Willem Dafoe eine Rolle zu erhalten. Dafür muss man die eigenen Tasting Notes zur Abfüllung einsenden – Genaueres dazu und natürlich zum neuen Laphroaig Willem by Willem untenstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

LAPHROAIG® UND WILLEM DAFOE PRÄSENTIEREN DAS NEUSTE KAPITEL DER WELTWEITEN KAMPAGNE „UNPHORGETTABLE“ MIT EINEM NEUEN SINGLE MALT

Das legendäre Duo fordert Whiskytrinker dazu auf, ihren Gaumen zu testen und bietet ihnen die Möglichkeit, in Dafoes nächstem (Laphroaig-)Film mitzuwirken

Islay, Schottland, 24. April 2026: Laphroaig, einer der weltweit markantesten Single Malts, und Kultschauspieler Willem Dafoe lancieren gemeinsam global einen neuen Whisky in limitierter Auflage – „Willem by Willem“. Ganz im Stil der Marke Laphroaig dürfen sich Whisky-Fans in Bezug auf die Geschmacksnoten sowie das Aromaprofil auf Unerwartetes einstellen.

Dafoe wurde im vergangenen September im Rahmen der globalen Kampagne „Unphorgettable“ zum „Friend of Laphroaig“ ernannt. Diese Kampagne basiert auf dem kraftvollen und unverkennbaren Geschmack und der starken Persönlichkeit des Whiskys, mit dem Versprechen, dass jeder Schluck unvergesslich ist. Die Bekanntmachung dieses Single Malts läutet das neueste Kapitel ein, in dem Dafoe den Whisky gemeinsam mit Sarah Dowling, der Senior Whisky Makerin von Laphroaig, ausgewählt hat. Dafoe entschied sich für den Whiskey, der „seine Geschmacksknospen und seine Neugier am meisten zum Leben erweckte“, anstatt sich auf Verkostungsnotizen und den Herstellungsprozess zu konzentrieren.

„Es war mir eine große Freude, mehr über jeden der Whiskys zu erfahren, die in der engeren Auswahl standen, um ‚the one‘ zu werden. Meine endgültige Entscheidung habe ich anhand des Whiskys getroffen, der die größte Neugier auf seinen Geschmack geweckt hat – etwas, das ich bis heute nicht ganz greifen kann, aber genau das macht den Reiz aus. Wenn ich ‚Willem by Willem‘ trinke, erlebe ich … sagen Sie es mir. Ich hoffe, dass dieser Whisky bei allen, die ihn probieren, spannende Gespräche anregt“,

erklärt Willem Dafoe.

Im Sinne der Würdigung all jener, die anders denken, und inspiriert von dem aus der Filmindustrie stammenden Begriff „no notes“ – der eine Darbietung bezeichnet, die so selbstbewusst und vollendet ist, dass sie keiner Regie bedarf –, verzichtet die Produkteinführung auf Verkostungsnotizen. Stattdessen sind Fans weltweit dazu eingeladen, ihre Interpretation des Whisky-Geschmacks in einem kreativen Medium ihrer Wahl zu gestalten und zu teilen – von einem Gedicht, einer Skizze bis hin zu einem Kurzfilm*. Die Person, mit der mutigsten und originellsten Umsetzung erhält die Chance, an der Seite von Dafoe in seinem nächsten Kurzfilm mit Laphroaig mitzuspielen, der noch in diesem Jahr gedreht werden soll.

Kirsteen Beeston, Global Marketing Director für Scotch und Irish bei Suntory Global Spirits, ergänzt:

„Dieser Whisky-Launch sollte den mutigen und schwer fassbaren Charakter von Laphroaig und Willem Dafoe widerspiegeln. Wie könnte das besser zum Ausdruck gebracht werden, als diese Kraft in die Hände der Whisky-Fans zu geben – oder in diesem Fall auf ihre Geschmacksknospen.“ Wir freuen uns darauf, zu hören und zu sehen, wie sie das Geschmacks- und Trinkerlebnis gestalten.

Die Kampagne und der Whisky werden in den kommenden Wochen und Monaten in die Märkte eingeführt, darunter Großbritannien, die USA, Deutschland, Japan, Australien sowie der weltweite Reiseeinzelhandel. Der Schwerpunkt liegt dabei auf digitalen Maßnahmen, Werbung in sozialen Medien, PR, Kundenerlebnissen und Shop-Aktivierungen.

Der 14 Jahre alte, in Oloroso-Fässern gereifte Whisky (53,7 % Vol.) ist in Deutschland ab dem 24.04. zu einem UVP von 147EUR im ausgewählten Handel erhältlich.

Mehr Informationen rund um die Teilnahme an der Vorab-Verlosung und die Einreichung eigener Verkostungsnotizen mit der Chance im neuen Film mit Willem Dafoe mitzuspielen sind auf der Webseite www.laphroaig.com/de-de/no-notes und auf dem offiziellen Instagram Kanal @laphroaig zu finden.