Bushmills mit Redesign des Bushmills Black Bush

Seit 20 Jahren ist die bestehende Flasche des Bushmill Black Bush unverändert – in Marketing-Zeitrechnung ein absolut biblisches Alter. Nun aber hat sich die Destillerie im Nordirland im County Antrim zu einem Redesign entschlossen, um die Flasche optisch in den Rahmen der schon 2021 neu gestalteten Single Malt Range zu bringen.

Was ist anders bei der von Basaltsäulen des Giant’s Causeway, der unweit der Brennerei zu finden ist, inspirierten Flasche? Die Schultern sind breiter geworden, die Kanten ausgeprägter, die Flasche selbst etwas höher – und der Verschluss ist jetzt ein Korken.

Der Kommentar von Colum Egan, Master Distiller von Bushmills dazu:

For me, Black Bush is a whiskey masterpiece — combining triple-distilled smoothness, nutty sweetness and a softness derived from the sherry casks to create a truly captivating palate. Nothing about the whiskey has changed, but the way it presents itself to the world has. The team at Encirc, who crafted the glass, were invaluable in translating that heritage into something stunning and premium, and I’m proud to see it presented in a way that truly reflects what’s in the bottle.”

Der Inhalt ist vom Redesign natürlich nicht betroffen – der Whiskey ist im Geschmack, wie Colum Egan bereits sagte, unverändert.

Falls Sie die neue Flasche des Bushmills Black Bush im Handel noch nicht gesehen haben: Der Rollout dafür ist im Lauf des Juni geplant, und es wird natürlich etwas dauern, bis sie in den Regalen zu finden ist. Für den Rest der Welt ist der Relaunch erst 2027 vorgesehen.