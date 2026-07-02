Die Zeit verfliegt in der Branche schneller als im wirklichen Leben – die Agenturen läuten mit ihren Aussendungen schon den Herbst ein – so auch Bushmills. Die drei Drinks/Cocktails von Bushmills sind aber auch für kühlere Sommertage bestens geeignet, sodass wir sie gerne für Sie hier publizieren. Viel Freude beim Mixen und Genießen!

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Für goldene Nachmittage und gemütliche Abende: Drei Bushmills Whiskey-Drinks für den Herbst

Von fruchtig-frisch bis angenehm wärmend – wie sich der Geschmack der Saison im Glas widerspiegeln kann

Der Herbst ist eine Zeit der Übergänge. Die letzten warmen Nachmittage treffen auf erste kühle Abende, frische Fruchtnoten auf würzige und wärmende Zutaten. Die Leichtigkeit des Sommers weicht langsam intensiveren Aromen, gemeinsame Abende verlagern sich wieder nach drinnen und aus spontanen Treffen auf der Terrasse werden lange Gespräche am Esstisch. Auch im Glas macht sich der Jahreszeitenwechsel bemerkbar. Bushmills – Whiskey of Ireland stellt drei Drinks vor, die unterschiedliche Facetten des Herbstes aufgreifen – vom kühlen Green Dream Soda über den Blackberry Sour bis hin zum klassischen Irish Coffee.

Drei Gründe, warum der Herbst die ideale Jahreszeit für Whiskey- Drinks ist

Saisonale Zutaten bringen neue Aromen ins Glas: Mit dem Herbst beginnt die Zeit von Brombeeren, Äpfeln, Kaffee und Gewürzen. Viele dieser Aromen finden sich auch in klassischen Whiskey-Drinks wieder und sorgen für saisonale Akzente, ohne den Charakter des Whiskeys zu überdecken. Die Saison lebt von ihren Kontrasten: Goldene Nachmittage und kühle Abende liegen oft nur wenige Stunden auseinander. Entsprechend vielseitig darf auch die Auswahl im Glas sein – von fruchtigen Drinks wie dem Bushmills Blackberry Sour für milde Tage bis hin zu Klassikern wie dem Bushmills Irish Coffee, der besonders gut in die Abendstunden passt. Genuss wird wieder bewusster: Wenn sich das Leben langsam nach drinnen verlagert, rücken gemeinsame Abende, gutes Essen und lange Gespräche stärker in den Mittelpunkt. Drinks sind weniger Begleiter unterwegs und dafür häufiger Teil eines bewusst gestalteten Genussmoments.

Bushmills Green Dream Soda: Für die letzten warmen Tage

Nicht jeder Herbsttag beginnt grau. Oft schenken der September und manchmal sogar der Oktober noch einmal sonnige Nachmittage und hohe Temperaturen. Der Green Dream Soda greift genau diese Seite der Saison auf. Mit seiner süßlichen Ausrichtung und der Kühle des Pistazieneises erinnert er an den Übergang zwischen Sommer und Herbst und eignet sich besonders für die Tage, an denen man die letzten Sonnenstrahlen noch einmal bewusst genießen möchte.

Zutaten:

50 ml Bushmills Black Bush Zitronenviertel

1 dash Angostura Bitters Gekühltes Cream Soda Pistazieneis

Eiswürfel

Glas: Tumbler

Garnitur: Rosa Pfefferkörner

Zubereitung:

Eis, Zitrone, Bitter und Bushmills Black Bush ins Glas geben und gut umrühren. Mit gekühltem Cream Soda bis circa 1 cm unter den oberen Glasrand auffüllen. Eine Kugel Pistazieneis draufgeben und mit zerstoßenem rosa Pfeffer bestreuen.

Bushmills Blackberry Sour: Wenn die Erntezeit beginnt

Kaum eine Frucht ist so eng mit dem Frühherbst verbunden wie die Brombeere. Ihr kräftiges Aroma verleiht dem Blackberry Sour eine saisonale Note und macht ihn zu einem Drink, der die Erntezeit im Glas widerspiegelt.

Zutaten:

50 ml Bushmills Black Bush 25 ml frischer Zitronensaft 4 frische Brombeeren

4 frische Salbeiblätter

15 ml Zuckersirup

1 Eiweiß Eis

Glas: Martiniglas oder Tumbler

Garnitur: Brombeeren, Salbeiblatt und Puderzucker

Zubereitung:

Salbeiblätter zerreißen und mit allen anderen Zutaten ohne Eis in einen Shaker geben. Kräftig shaken. Eis hinzufügen und erneut shaken, bis das Eiweiß schaumig ist. In das Martiniglas abseihen und mit Brombeeren, Salbeiblatt und Puderzucker garnieren.

Bushmills Irish Coffee: Ein Klassiker für lange Abende

Der Irish Coffee gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Whiskey- Klassikern und passt wie kaum ein anderer Drink in den Herbst. Die Verbindung von Kaffee, Irish Whiskey und cremiger Textur macht ihn zu einem Begleiter für die ruhigeren Momente des Herbstes.

Zutaten:

50 ml Bushmills Black Bush

1 TL Demerara-Zucker

150 ml schwarzer Kaffee

Leicht geschlagene Sahne

Glas: hitzebeständiges Glas

Garnitur: Kaffeebohnen

Zubereitung: