Gerhard Kreutz von Genuss am Gaumen gewinnt mit Krinnawible-Whisky Gold bei Meininger’s International Spirits Award 2026

Große Freude in Vorarlberg: Gerhard Kreutz (er ist nicht nur Inhaber des Fachgeschäfts Genuss am Gaumen, sondern auch Whiskybrenner aus Leidenschaft) hat mit seinem Krinnawible Whisky „Bhean Uasal“ bei Meininger’s International Spirits Award 2026 (ISW) in der Blindverkostung eine Goldmedaille gewonnen. Die „feine Dame“, so „Bhean Uasal“ in der Übersetzung, überzeugte die Jury mit ihren feinen Noten und ihrem tiefgründigen Geschmack.

Wir gratulieren ganz herzlich zu dieser schönen Auszeichnung und freuen uns mit der Familie Kreutz!

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

GOLD für unser Krinnawible „Bhean Uasal“

GOOOLD…bist du deppat!

Um es mit den Worten von ORF-Kommentator Dani Warmuth nach dem Überraschungstor in den letzten Spielminuten von Österreich gegen Algerien auszudrücken…damit haben wir wirklich nicht gerechnet. Die Freude ist dafür umso größer, dass unsere diesjährige Single Malt Edition des KRINNAWIBLE „Bhean Uasal“ soeben Gold geholt hat bei Meininger’s International Spirits Award 2026.

Wer uns kennt, weiss – Gold ist nicht alles – umso mehr freuen wir uns jeden Tag über das tolle Feedback unserer Gäste & Whiskyfreunde zu unserem Krinnawible Single Malt Whisky.

Diese Begeisterung und Wertschätzung bedeuten uns am meisten.

Dennoch ist eine Auszeichnung durch 30 Fachjuroren aus sieben Ländern bei einem renommierten Award wie diesem, eine ganz besondere Anerkennung. Und nach dem „Gold-Erfolg“ für unser Krinnawible „Cairdeas“ im Jahr 2024 ist dieses Gold eine erneute besondere Ehrung für uns. Sie bestätigt unseren Anspruch an Qualität, unsere Leidenschaft und die Liebe zum Detail, die in jeder einzelnen Flasche Krinnawible steckt.

Die Whiskys des Krinnawible

Bereits seit 2015 destilliert Gerhard Kreutz nach schottischem Vorbild seinen eigenen Single Malt Whisky hier im Ländle. Die Würze, die nach seinen Wünschen aus unterschiedlichsten Gersten (zumeist „lightly peated“) produziert wird, stammt von Reinhold Barta – Braumeister des Brauhaus Gusswerk in Salzburg. Nach einer doppelten Destillation reift das Herzstück der Brände in ausgewählten Fässern in einem Felsenkeller im Koblacher Kummenberg & wird dabei von der Vorarlberger Sagengestalt „Krinnawible“ bewacht, die auch Namenspatronin für alle fassgelagerten Brände von „Genuss am Gaumen“ ist.



Im Jahr 2025 feierte das „Krinnawible“ mit einem Cross-Over Tasting und einer ganz besonderen Edition sein 10 Jahre Jubiläum – einem Vatted Malt aus 10-jährigem Krinnawible Single Malt & 10-jährigem Islay Single Malt. Eine Hommage an eine ganz besondere Schottisch-Österreichische Freundschaft. Und auch für die nächsten Jahre schlummert noch die eine oder andere Überraschung in den Tiefen des Koblacher Kummenbergs – vom Heavily Peated Krinnawible mit 104 ppm über ein edles Mizunara Cask und und und…



Aktuell gibt es 6 verschiedene Single Cask Abfüllungen des „Krinnawibles“ zu genießen.

Im Ländle destilliert. | Nach schottischem Vorbild.

Gereift im Koblacher Kummenberg. | Jedes Fass ein Unikat.

Abgefüllt in Cask Strength – ehrlich & unverfälscht.

Krinnawible „Bhean Uasal“ 2018

Cask Strength 42,4%



Name: Bhean Uasal = feine Dame… – ein Krinnawible so edel & elegant wie eine feine Dame.

Lagerung: in einem 50 l Ex-Laphroaig Cask im Koblacher Kummenberg

Finish: für 16 Monate in 2x Ruby Port Casks mit je 27 l

Besonders: im Juni 2018 destilliert | am 16.1.2026 abgefüllt – nur 60 rare Flaschen

Tasting:

wohlriechende & duftige Nase, fast schon wie ein Hauch Parfum, das dich mit seinen Aromen umhüllt – mit etwas Zeit offenbaren sich fein florale Noten von Heublumen & einem Touch Mandelsplitter, sowie im Hintergrund zarte Eichentöne, am Gaumen zeigt sich Akazienhonig, abermals dezentes Holz, sanftes Toffee, etwas Heidekraut & Tabakblätter im eleganten, mittleren Finish