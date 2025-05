Genuss am Gaumen bringt Dràm Mòr – Spring Release 2025 nach Österreich

Die sechs Spring Release 2025 Bottlings des unabhängigen Abfüllers Dràm Mòr sind ab sofort bei Genuss am Gaumen online und Vorort erhältlich. Welche Abfüllungen das sind, erfahren Sie in den folgenden Infos inklusive Verkostungsnotizen, die wir von Genuss am Gaumen erhalten haben:

Dràm Mòr – Spring Release 2025

Alles neu macht der Mai…und wir freuen uns, den 2ten Release unserer Independent Bottler für Österreich präsentieren zu dürfen. Dieses Mal sorgen Viktorija & Kenny Macdonald von DRÀM MÒR mit 6 abwechslungsreichen Single Cask Malts aus den Highlands, der Speyside & der Isle of Islay für aromatische Gaumenfreuden.

„Our Spring release has already been bottled with six brand new single cask, cask strength bottles, which we hope you are gaping to love. As always we have taken great care and attention to bring you the best that the wonderful world of whisky can find so buckle up and enjoy the ride when it comes.“

Natürlich haben wir uns bereits vorab von der Qualität der einzelnen Releases überzeugt & wir finden, dass der diesjährige Spring-Release auf ganzer Linie begeistert. Bottlings, die mit einer schönen Geradlinigkeit verzaubern, aber auch Bottlings, die mit unglaublich viel Kraft & Vielschichtigkeit zu überzeugen wissen – doch seht selbst:

BALBLAIR 2011 – 14 JAHRE

Finish in einem 1st Fill PX Quarter Cask – Cask #9026

Cask Strength 53,1% – nur 76 Flaschen

in der Nase mit einer tiefen & dunklen PX Sherry Süße & Aromen von getrockneten Rosinen & Pflaumen, der Gaumen ist sanft wie Seide, aber die tolle PX Süße erlaubt den Aromen von saftigen eingekochten Früchten auf der Zunge „zu explodieren“, ein knackiges Finish mit abermals Noten von eingekochten Früchten & „Treacle Tart“ (typisch britischer Kuchen mit Ingwer & Golden-Sirup), das gefühlt eine Ewigkeit nachhallt

DAILUAINE 2012 – 13 JAHRE

Reifung in einem Refill Bourbon Hogshead – Cask #301327

Cask Strength 55,1% – nur 157 Flaschen

in der Nase zeigen sich zarte & fein süße Noten von Mascarpone in Kombination mit Vanille-Käsekuchen, der Gaumen ist dann alles andere als zart – ein köstlicher „Zusammenstoß“ von süßer Vanille & feinem Ingwer in Aromen von geeistem Vanillepudding, entzückendes & anhaltendes Finish mit saftiger Vanille & einem raffinierten Zusammenspiel von Gewürzen

GLENBURGIE 2009 – 16 JAHRE



Reifung in einem Refill Bourbon Hogshead – Cask #700148

Cask Strength 56,7% – nur 203 Flaschen

in der Nase zu Beginn mit frischen Noten von süßem Karamell, gefolgt von „Victoria Sponge Cake“ (Biskuitkuchen) mit Sahne & Aprikosenmarmelade und Anklängen von Mandeln im Hintergrund, am Gaumen vermengen sich Noten von Karamell-Sirup (nicht zu intensiv) mit Vanille-Fudge & einem Touch von Marzipan gegen Ende hin, fein kribbelndes & frisches Finish mit einer delikaten Note von Weißem Pfeffer

GLEN GARIOCH 2012 – 12 JAHRE



Finish in einem 1st Fill Madeira Barrique – Cask #1002

Cask Strength 53,6% – nur 129 Flaschen

in der Nase grüßen gleich zu Beginn wunderbare Noten von dunklem Honig, Rosinen & sanft zestiger Zitrus, am Gaumen sehr weich & geschmeidig aber nicht schüchtern mit tollen Aromen – durch das Madeira Finish tanzen süße Beeren-Noten über deinen Gaumen, ein langer Abgang lässt die zuvor gezeigten Sommerbeeren einen schönen Abschied nehmen

MANNOCHMORE 2012 – 13 JAHRE



Finish in einem 1st Fill Tawny Port Hogshead – Cask #2690

Cask Strength 53,7% – nur 243 Flaschen

anfänglich mit Noten von kandiertem Apfel & Birne in Kombination, die sich aber schnell zu Aromen von Erdbeermarmelade & einem Touch von Minzblättern im Hintergrund weiterentwickeln, am Gaumen umhüllt das Portwein-Holz diesen hervorragenden Spirit, der saftige Aromen von Sommerfrüchten „mit auf die Party bringt“, das Finish ist trockener wie erwartet, aber das passt sehr gut nach all den süßen Sommerfrüchten – toll ausbalanciert

STAOISHA 2013 – 11 JAHRE



Finish in einem 1st Fill White Port Cask – Cask #13000604

Cask Strength 54,7% – nur 213 Flaschen

in der Nase mit sanftem, süßem Islay Torf mit weißem Portwein-Touch, welcher die fehlende süße Fruchtigkeit hinzufügt, am Gaumen zeigt dieser Dram ganz eindrucksvoll, warum Islay Whiskys so geliebt werden – quasi „mittendrin in der Torfstraße“, aber ohne die süße Fruchtigkeit durch das White Port Cask Finish, wäre dieser Release nicht annähernd so toll wie er jetzt ist, da es am Gaumen eine schöne cremige Note von „Ambrosia“ (Götterspeise) mitbringt, im Finish entwickelt sich der Torfrauch schön langsam in eine sanfte Note von Zigarrenrauch, erneut in Kombination mit süßen Portweineinflüssen – balanciert vom Anfang bis zum Ende.



