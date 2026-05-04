Dràm Mòr Neuheiten erreichen über Whiskymax den deutschen Markt

Vier neue Single Cask Bottlings des unabhängigen Abfüllers Dràm Mòr – ein Blended Malt, zwei Single Malts und ein Single Grain – erreichen über Whiskymax den Fachhandel in Deutschland, diese Abfüllungen sind natürlich auch über fassmeister.com erhältlich.

Hier alle Infos, die wir von Whiskymax erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neue Single Cask Abfüllungen von Dràm Mòr eingetroffen

Ab sofort sind vier außergewöhnliche Neuheiten des unabhängigen Abfüllers Dràm Mòr, für dessen Deutschlandvertrieb die Whiskymax GmbH verantwortlich zeichnet, erhältlich. Wieder einmal ist es dem Team um Kenny Macdonald gelungen, Whiskys abzufüllen, die durch ihre individuelle Fassreifung und unverfälschten Aromenprofile überzeugen.

Die neuen Abfüllungen im Überblick:

Dràm Mòr Campbeltown 8 Jahre

Refill Bourbon Barrel (57,2%)

Ein maritimer Vertreter mit klassischem Campbeltown-Charakter. Frische Zitrusnoten, salzige Nuancen und eine dezente Vanillesüße sorgen für ein ausgewogenes Geschmackserlebnis.

Dràm Mòr Torabhaig 7 Jahre

1st Fill Bourbon Barrel (56,7%)

Kraftvoll und rauchig mit maritimem Einfluss. Intensive Torfnoten treffen auf cremige Vanille und helle Früchte – ein spannender junger Inselwhisky.

Dràm Mòr Tormore 10 Jahre

1st Fill Sherry Barrique Finish (56,2%)

Reichhaltig und komplex: Dunkle Früchte, Gewürze und eine angenehme Süße durch das Sherry-Finish verleihen diesem Speyside-Whisky Tiefe und Eleganz.

Dràm Mòr North British 20 Jahre

Single Grain (54,9%)

Ein gereifter Grain Whisky mit weichem, zugänglichem Profil. Süße Vanille, Karamell und dezente Eichenwürze machen ihn zu einem eleganten Genuss.

Mit diesen Neuerscheinungen unterstreicht Dràm Mòr einmal mehr seinen Anspruch, außergewöhnliche und charakterstarke Whiskys auszuwählen und abzufüllen.

Die Abfüllungen sind ab sofort im Fachhandel oder unter fassmeister.com/c/weitere-whisk-e-ys/dram-mor?page=2&sort=position-asc erhältlich.