TTB-Neuheit: Torabhaig The Distiller’s Series Niall’s First Edition

Nachdem wir Ihnen vor einiger Zeit bereits den Torabhaig The Distiller’s Series Iona’s First Edition vorstellen konnten, folgt nun bereits das zweite Bottling in dieser Serie: der Torabhaig The Distiller’s Series Niall’s First Edition. Dieser ist dem Distiller Niall Culbertson (hinter dem Link finden Sie ein Video über ihn) gewidmet, der seit 2017 Teil des Teams der Brennerei auf der Isle of Skye ist.

Der Whisky ist eine Hommage an Nialls Vater, der Fischer war, dessen Vorliebe für Rum und an das Meer. Er ist in Rumfässern gefinisht und leicht getorft – die untenstehenden Daten stammen von der Webseite, auf denen auch das Video läuft und definieren den Whisky technisch sehr genau.

Basismalz: Concerto

Spezialmalz: 5 % Braunmalz, 5 % Dark Crystal

Hefe: Pinnacle MG+ und Safspirit M-1

Fermentationszeit: Lang (90-120 Stunden)

Gärtemperatur: Standard (28–32 °C, max. Temperatur)

Vorlaufdauer: Kurz (5-10 Minuten)

Spirit Run: Länger (bis zu 4 Std.)

Schnittpunkt des Spirits: Hoch für getorfte Spirituosen (66 %)

Phenole im Spirit: 12 – 15 ppm

Phenole im Glas: 3,9ppm

Das Artwork auf dem Label stammt von der lokalen Künstlerin Eilidh Mackenzie. Und so sehen die Etiketten aus: