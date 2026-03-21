TTB-Neuheiten: Caol Ila 1983 und Talisker 1992 Rare Series. Torabhaig The Distiller’s Series Iona’s First Edition

Ein paar interessante Label sind in die us-amerikanische TTB-Datenbank eingetragen worden, darunter zwei Sondereditionen aus Destillerien von Diageo, Caol Ila und Talisker, eine neue Abfüllung aus Torabhaig und ein 60 Jahre alter Carsbridge Single GRain von The Last Drop.

Fangen wir mit den beiden Diageo-Abfüllungen an: Der Caol Ila 1983 und der Talisker 1992 sind Bottlings in der neuen Rare Series, beide recht limitiert (318 und 331 Flaschen) und recht kräftig für das jeweilige Alter, wie man auf den Etiketten für den Caol Ila und den Talisker sehen kann:

Und dann haben wir für Sie eine neue Serie von Abfüllungen der Destillerie Torabhaig auf Skye. Der Torabhaig The Distiller’s Series Iona’s First Edition ist Iona Macphie gewidmet, die seit 2017 im Team ist und zuvor bei Talisker als Tourguide gearbeitet hat. Von ihr stammt auch das Artwork für die Flasche – ein abstraktes Gemälde. Der mit 60,2 vol. Alkoholstärke abgefüllte ungetorfte Whisky stammt aus First Fill Bourbon Casks und Refill Sherry Casks und wurde mit 10% Chocolate Malt erzeugt. Hier die Etiketten: