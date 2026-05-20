Serge verkostet: Neue Talisker in einem Mini-Vertikal-Tasting

Die Talisker-Session, die sich Serge Valentin heute zusammengestellt hat, fasst er als „A new Talisker mini-verticale“ zusammen, mit den Destillations-Jahren 1987, 1989 und 1992. Doch wenn wir uns die teilnehmenden Malts und ihre jeweiligen Bewertungen anschauen, wären andere Umschreibungen möglicherweise treffender. Denn hier trifft der 33 Jahre alter Talisker aus Diageo’s diesjähriger Rare Series (wir berichteten) auf einen 27-jährigen Talisker Single Cask, und den 39 Jahre alten Talisker, den Gordon & MacPhail ebenfalls in diesem Jahr in seiner Reihe Connoisseurs Choice Heritage veröffentlichte (wir berichteten). Zu aktuell, lang gereift und seht rar kommen noch Serge äußerst hohe Bewertungen hinzu, die diese Verkostung zu einer außergewöhnlichen werden lassen:

Abfüllung Punkte