Bitte um Mithilfe der Whisky-Community: Erneuter Einbruch in die Whisky Bibliothek in Bremgarten bei Bern

Schon vor einem Jahr war die Whisky Bibliothek in Bremgarten bei Bern Ziel eines Einbruchs (wir berichteten hier) – nun haben unbekannte Täter erneut zugeschlagen und wertvolle Sammlerflaschen gestohlen. Und nach der gezielten Auswahl, die sie getroffen haben, scheinen sie vom Wert der Flaschen absolut Ahnung gehabt zu haben.

Sasa & Zoran, die beiden Besitzer, bitten die Community um Mithilfe, während die Polizei in der Sache natürlich ebenfalls ermittelt. Ihren Aufruf bringen wir untenstehend und hoffen, dass die Täter gefasst werden:

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Einbruch in die Whisky Bibliothek in Bremgarten bei Bern – gezielt

In der Nacht auf den 19. März wurde in unser Geschäft, die Whisky Bibliothek in Bremgarten bei Bern, eingebrochen. Der Vorfall trifft uns schwer und erfüllt uns mit grosser Wut, Enttäuschung und Fassungslosigkeit.

Nach aktuellem Stand gingen die Täter offenbar äusserst gezielt vor. Entwendet wurden nicht wahllos Flaschen aus dem Sortiment, sondern vor allem seltene, limitierte und hochwertige Spirituosen. Darunter befinden sich alte Single Malt Whiskys, exklusive Cognacs und Armagnacs sowie gesuchte Abfüllungen von Decadent Drinks Whiskyland, Signatory Vintage, C. Dully Selection und weiteren renommierten Abfüllern.

Zu den gestohlenen Raritäten zählen unter anderem Springbank 25 Jahre, Laphroaig 34 Jahre, Imperial 26 Jahre, Caol Ila 35 Jahre, Cragganmore 36 Jahre, Cognac Daniel Bouju Très Vieux, Château Garreau Bas Armagnac 50 Jahre (Vintage 1974)…

Der Schaden ist nicht nur materiell erheblich. Viele der gestohlenen Flaschen wurden über Jahre hinweg mit grossem persönlichem Einsatz, Fachkenntnis und Leidenschaft beschafft. Die Whisky Bibliothek ist für uns nicht einfach ein Laden, sondern unsere kleine Oase des Genusses ein Ort, den wir mit Herzblut aufgebaut haben. Umso schmerzlicher ist dieser Verlust. Die Auswahl der entwendeten Flaschen deutet darauf hin, dass die Täterschaft mit dem Wert und der Bedeutung der Bestände vertraut war.

Die Polizei ermittelt. Gleichzeitig bitten wir die Öffentlichkeit sowie die Whisky-Community um Mithilfe. Wer auf Verkaufsplattformen, in Gruppen oder im privaten Handel auf verdächtige Angebote oder Hinweise stösst, wird gebeten, sich bei uns oder bei der Polizei zu melden.