Der Schweizer Markt erhält seine eigene Filey Bay Selection, und sie können diese mit auswählen. In einer Masterclass stellt Joe Clark, Whisky Director der Spirit of Yorkshire Distillery, im Rahmen des Luzerner Whiskyschiffs fünf Single Casks vor. Und die Teilnehmenden entscheiden dann, welches Fass für die Schweiz abgefüllt werden soll.

Hier alle weiteren Infos, die wir von der Whisky Bibliothek erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Ein einzigartiges Whisky Tasting am Whiskyschiff Luzern – Whisky Bibliothek & Spirit of Yorkshire Distillery

Ein einzigartige Masterclass & Live-Voting findet am Whiskyschiff Luzern statt.

Masterclass & Live-Voting: Single-Cask-Abfüllung für die Schweiz – Samstag 02. März 2024 um 19:00 Uhr

5 Exklusive Single Cask Proben – Sie bestimmen, welche die nächste Filey Bay Swiss Selection wird!



In dieser Masterclass haben Sie die einzigartige Möglichkeit mitzubestimmen, welche Filey Bay Selection für den Schweizer Markt abgefüllt wird.

Joe Clark, Whisky Director der Spirit of Yorkshire Distillery bringt für das Luzerner Whiskyschiff fünf spannende Single Cask Proben mit – exklusiv für die Whisky Bibliothek ausgesucht.



Dann sind Sie gefragt: Degustieren Sie, vergleichen und bewerten Sie. In dieser Masterclass entscheiden die Teilnehmer, welches die nächste Single-Malt-Abfüllung für die Schweiz wird.



Die erste Schweizer Filey Bay Single-Cask-Abfüllung (Madeira) für die Whisky Bibliothek war ein voller Erfolg! Nun geht die Geschichte weiter und die Teilnehmer dieser Masterclass entscheiden, wie sie geschrieben wird. Ein einzigartiges Tasting!



Melden Sie sich schnell an, die Platzzahl ist begrenzt.



Anmeldungslink: https://www.whisky-bibliothek.ch/veranstaltung/whiskyschiff-luzern-live-voting-single-cask-abfuellung-fuer-die-schweiz-freitag/



Referent: Joe Clark, Whisky Director Spirit of Yorkshire Distillery

Sprache: Englisch

Dauer: 1 Stunde

Preis: CHF 40.-

Auf 30 Plätze begrenzt!