Die schwedische Brennerei Mackmyra kann in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiern, und wird dies auch ausgiebig tun: 2024 wird, wie die Destillerie in ihrer Pressemitteilung schreibt, ein Jubiläumsjahr sein, in dem Mackmyra einzigartige Veranstaltungen, Jubiläumsveröffentlichungen, Verkostungen und ein exklusives Jubiläumsfass präsentiert.

Diese Presseveröffentlichung finden Sie hier folgend:

25 JAHRE MACKMYRA – JUBILÄUMSFEIERLICHKEITEN IM JAHR 2024

Mackmyra Svensk Whisky AB, einer der weltweit innovativsten Spirituosenhersteller und Pionier des nordischen Single Malt Whiskys, feiert stolz 25 Jahre Innovation, Nachhaltigkeit und Erfahrung. 2024 wird ein Jubiläumsjahr sein, in dem Mackmyra einzigartige Veranstaltungen, Jubiläumsveröffentlichungen, Verkostungen und ein exklusives Jubiläumsfass präsentiert.

Jubiläumsveranstaltung

Die erste Jubiläumsveranstaltung fand am 2. Februar in Hällsnäs statt, wo sowohl das Whisky-Lagerhaus als auch das Michelin-Restaurant Signum von einem idyllischen Herrenhaus umrahmt wurden. Als nächstes stehen vom 31. Mai bis 1. Juni die Mackmyra Days in Gävle an – ein Jubiläumsfestival mit Unterhaltung, Foodpairing, Getränkeverkostungen und vielem mehr. Zur Buchung und genaueren Informationen gelangt man hier: Mackmyra Days 2024.

Am 31. August geht es mit einem gecharterten Boot nach Fjäderholmarna, wo eine Jubiläumsverkostung, ein Abendessen und ein intimes Konzert mit Harriet Nauer auf Sie wartet. Weitere Veranstaltungen und Jubiläumsverkostungen werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben.

Themen, die eine Geschichte erzählen

Die vier Jubiläumsabfüllungen, jede mit ihrem eigenen einzigartigen Charakter, sind wie Kapitel in der Geschichte von Mackmyra. Von kühnen Experimenten bis hin zu klassischen Mackmyra-Geschmacksrichtungen erzählen diese Flaschen Geschichten von Leidenschaft, Mut und Neugierde. Jede Abfüllung aus dieser Edition ist auf 1.999 Flaschen limitiert, in Anlehnung an das Gründungsjahr von Mackmyra in 1999, die das Erbe und die bedeutenden Persönlichkeiten feiern, während sie gleichzeitig neue Kraft schöpfen und sich auf neue Abenteuer freuen. Die erste Jubiläumsedition wird während der Mackmyra Days veröffentlicht.

Jubiläumsfass

Das Jubiläumsfass von Mackmyra (30 l) ist aus jungfräulicher amerikanischer Weißeiche gefertigt und mit „Alligator Char“ bis zur Perfektion getoastet, wodurch die Süße der Eiche und ihre unwiderstehlichen Noten hervorragend zur Geltung kommen. Für den Sammler ist dieses Fass ein exklusiver Schatz, während der Genießer seine Komplexität und subtile Eleganz mit ausgeprägten Noten von Butterscotch, Vanille und Orange zu schätzen weiß.

Das Fass ist nur für eine begrenzte Zeit erhältlich und wird von Mackmyra-Botschaftern sorgfältig ausgewählt.

„Unser 25-jähriges Bestehen ist nicht nur ein Rückblick auf die Vergangenheit, sondern auch ein großer Sprung nach vorn als Organisation. Fantastische Editionen und Veranstaltungen werden von einem größeren Interesse an unserer Arbeit begleitet als je zuvor. Die kommenden Jubiläumsausgaben und das exklusive Jubiläumsfass stehen für unsere Leidenschaft, neue Geschmacksrichtungen zu erforschen und unvergessliche Erlebnisse für unsere großartigen Fans und Genießer auf der ganzen Welt zu schaffen.“ Louise Karlsson, CXO Mackmyra Swedish Whisky.

Mackmyra-Jubiläumsfässer werden ab sofort bei ausgewählten Verkostungen und Veranstaltungen angeboten.

Mackmyra 25 Jahre – Jubiläumsfass

Fasstyp: Amerikanische Weißeiche

Volumen: 30 Liter

Preis ab: 2.120,00 € inkl. MwSt

Für weitere Informationen über die Mackmyra Days 2024 und das Jubiläumsfass wenden Sie sich bitte an:

Mackmyra Swedish Whisky GmbH

E-Mail: kontakt@mackmyra.com