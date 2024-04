Nicht nur für den Gaumen, sondern auch für die Augen: Mit einer neuen, dreiteiligen Abfüllungsserie aus der Destillerie Mackmyra stellt Whiskyfass.de die frühe Art der Whiskyproduktion auf den liebevoll gestalteten Etiketten in den Mittelpunkt. Und weil es bei Whisky ja vor allem um den Geschmack geht, hat man auch bei den Fassreifungen Schönes ausgesucht: Alle drei Bottlings erhielten Vollreifungen, im PX-, Oloroso- und Portfass.

Mehr über die neue Serie, die ab sofort einzeln oder komplett hier erhältlich ist, nachstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whiskyfass.de präsentiert Mackmyra Single Cask Triologie mit exklusiven Designkonzepten

Oyten, 09.04.2024. Einzelfässer der besonderen Art stellt der Onlineshop Whiskyfass.de seinen Kunden vor: In einer eleganten Würdigung der Tradition der Whiskyherstellung des frühen 20. Jahrhunderts, veröffentlicht Whiskyfass.de drei exklusive Single Cask Abfüllungen von Mackmyra.

Kenner und Sammler werden eingeladen, mit Mackmyra und Whiskyfass ein kleines Stück Destillationsgeschichte zu erleben. Mit seinen liebevoll gestalteten Flaschen erzählt jede der drei Abfüllungen ein anderes Kapitel der frühen Whiskyherstellung.

Auf dem Etikett des zwischen 2017 und 2024 gereiften Single Malts aus einem Pedro Ximénez-Fass beginnt die visuelle Erzählung mit dem Anbau der Gerste.

Der nächste Schritt, die essenzielle Phase der Fassreifung, wird auf dem Label des fast 6 Jahre alten, im Portweinfass gereiften Single Malt Whiskys gewürdigt.

Das Finale bildet das Design des 12-jährigen Whiskys, welches die Zeit der Prohibition und die Ära der Schwarzbrennereien veranschaulicht.

Diese Whiskys erzählen nicht nur durch ihre Gestaltung eine fesselnde Geschichte, sondern auch durch ihre einzigartigen Fassreifungen, die von intensiv markanten bis hin zu fruchtig-süßen und herb-würzigen Geschmacksnoten reichen. Wir sind überzeugt, dass diese Editionen das Herz jedes Sammlers und Genießers höherschlagen lassen werden.“, unterstreicht Ingo Jagels, Geschäftsführer von Whiskyfass.de, die Besonderheiten der neuen Trilogie.

Die Whiskys wurden in kleinen Fässern gereift, was die Verfügbarkeit dieser exklusiven Abfüllungen stark limitiert. Um die Authentizität und den Charakter der Whiskys zu bewahren, wurden sie in ihrer natürlichen Fassstärke abgefüllt, ohne nachträgliche Farbgebung oder Kühlfiltrierung.

Ab sofort sind diese besonderen Abfüllungen auf Whiskyfass.de HIER verfügbar, entweder einzeln oder als komplettes Trio-Set, für alle, die sich ein Stück Whiskygeschichte sichern möchten.

Über Whiskyfass.de

Der Onlineshop Whiskyfass.de startete den Verkauf von Whiskys und Spirituosen im Oktober 2020 und blickt seitdem auf ein schnelles Wachstum zurück. Handverlesene Whiskys und Spirituosen aus der gesamten Welt werden angeboten. Bereits mehr als 1.700 Produkte befinden sich im Sortiment, das stetig weiter ausgebaut wird. Eine Ergänzung der Produktpalette bildet die Kooperation mit der der schwedischen Destillerie MACKMYRA aus Gävele.

Über MACKMYRA

Die Destillerie wurde 1999 von acht Freunden mit dem Wunsch nach einem schwedischen Malt Whisky gegründet. Zu Anfang wurden ausschließlich lokale Gerste und Quellwasser sowie ausschließlich schwedische Eiche für den Ausbau des Whiskys verwendet. MACKMYRA war eine der ersten Destillerien, die 30 Liter Fässer für die Reifung verwendete und so schon nach kurzer Zeit Single Malt Whisky anbieten konnte. Neben der besonderen Lagerung in der Bodås Mine 50 Meter unter der Erde ist auch die umweltfreundliche Gravity Destillerie einzigartig und kennzeichnend für die Geschichte der Destillerie.