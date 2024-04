Zwei neue Abfüllungen der Elwetritsche-Serie von Ninjektion.de stellt Roland Hick von der Destillerie Hick Manufaktur in Otterstadt in der Pfalz mit dem heutigen Datum vor: die beiden Abfüllungen enthalten Whisky der schwedischen Mackmyra Destillerie und wurden in verschiedensten Fässern gefinisht, um besondere Geschmacksprofile zu erzielen.

Hier die genaueren Beschreibungen, die uns der Abfüller zur Verfügung gestellt hat:

Die Elwetritsche-Saga geht weiter: Neue Whisky-Reihe von Ninjektion.de

Die Legende der Elwetritsche aus der Pfalz wird um zwei weitere spannende Episoden erweitert, denn der unabhängige Abfüller Ninjektion setzt seine erfolgreiche Whisky-Reihe fort. In Zusammenarbeit mit der Destillerie Hick Manufaktur entstehen stets wunderbare Whiskys.

Nachdem das erste Bottling unter dem Namen „FEUER“ innerhalb weniger Minuten restlos ausverkauft war, stehen nun die nächsten beiden und letzten Abfüllungen bevor.

Den Anfang macht das „Amarone Finish“, das in Kombination mit der geheimnisvollen Elwetritsche auf das „Eis“ trifft. Die sorgfältige Veredelung in einem ehemaligen Amarone-Weinfass verleiht diesem Whisky eine einzigartige Note und verspricht ein unvergessliches Geschmackserlebnis.

Brennerei: Mackmyra

Destilliert: September 2016 (Finish ab dem März 2023) Abgefüllt: 28 März 2024

Gereift: Schwedische und Amerikanische Eichenfässer Finish: 20-Liter-Amarone Fass (Italien)

Flaschenzahl: 39 mit 45,2 % Vol.

Preis: 59,90 Euro (0,5 l)

Gesamteindruck:

Herb und fruchtig, florale Noten, schöne Eiche. Ein kräftiger Antritt, ohne scharf zu wirken. Wie ein typischer Duft mit einem Anklang von Amarone. Man meint den Wein zu schmecken mit seiner leichten Fruchtigkeit. Nach dem mittellangen Abgang zieht sehr lange ein zarter feiner Schokoladengeschmack nach und endet in satten Rosinen und Pflaume sowie einer Trockenheit die schön dazu passt. Wunderschöner Whisky für den Frühlingsanfang.

Tasting Notes

Aroma: Der erste Kontakt mit dieser Abfüllung erinnert an reife Früchte. Angenehm strömt der Whisky aus dem Glas. Der leicht Weintypische Anflug kommt sanft in die Nase. Das Amarone Fass zeigt sich mit einem leichten Eindruck von Holz und dem starken Anstieg von Früchten.

Geschmack: Der Antrunk überrascht mit seiner Milde von 45,2 %Vol. Hier ist erstaunliche Komplexität im Glas. Wer es etwas Fruchtiger mag mit einem Hauch

Süße, hat hier das richtige im Glas. Eine Fruchtbombe gefolgt von Trockenheit durch das Fass.

Abgang: Im Abgang zeigen sich viele Früchte, ein Aromenschub aus der Obstkuchen und erneut die leichte Brise von Trockenen Rosinen, Pflaume und Schokolade mit einem langen trockenen Abgang.

Aufgrund der limitierten Produktion umfasst diese Edition lediglich 39 Flaschen. Die Exklusivität und Rarität dieser Abfüllung machen sie zu einem begehrten Sammlerstück für Liebhaber hochwertiger Whiskys und Anhänger der Elwetritsche- Saga gleichermaßen.

Durch die tolle Zusammenarbeit mit der Künstlerin „benSwerk“ haben wir ein einzigartiges Etikett entworfen, welches die Pfälzer Elwetritsche zu 100 % trifft.

Das Fabelwesen aus der Pfalz

Der Legende zufolge ist es aus der Kreuzung von Hühnern, Enten, Gänsen sowie Waldelfen und Kobolden bei einem Unwetter entstanden. Das erklärt auch ihr kurioses Aussehen.

Ebenfalls ist ein einmaliger Hybrid-Mackmyra fertig**

Der April hält eine besondere Überraschung bereit, denn laut dem Besitzer der Destillerie Hick Manufaktur (Roland Hick) der neben Goldpremiertem Gin auch ein Händchen für Single Malt hat, ist der lang erwartete Mackmyra aus dem einmaligen Hybridfass gleichzeitig fertiggestellt.

Doch was macht diesen Mackmyra so einzigartig?

Ein Blick hinter die Kulissen offenbart das Geheimnis: In einem innovativen Weißeichenfass erfolgte zunächst die Lagerung von Oloroso für mehrere Monate, gefolgt von einer Nachbelegung mit Moscatel. Durch diese unkonventionelle Methode treffen zwei Welten aufeinander und vereinen sich zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis, das alle Erwartungen übertrifft.

Roland Hick beschreibt die Idee hinter dem Hybridfass als einen Versuch, die Vielfalt und Komplexität der Aromen zu maximieren. Das Ergebnis ist ein Whisky, der die Aromen beider Fassarten auf harmonische Weise miteinander verschmilzt und somit eine Geschmacksexplosion in jeder Flasche verspricht.

„Es ist einfach unglaublich, wie die verschiedenen Aromen sich gegenseitig ergänzen und eine völlig neue Geschmackswelt erschaffen“, schwärmt Hick begeistert. „Dieser Mackmyra ist wirklich etwas ganz Besonderes und wird sicherlich alle Whisky- Liebhaber überraschen.“

Die Ankündigung dieser einzigartigen Kreation hat bereits große Aufmerksamkeit in der Whisky-Welt erregt, und Kenner und Sammler warten gespannt darauf, eine Flasche dieses außergewöhnlichen Whiskys in die Hände zu bekommen.

Brennerei: Mackmyra

Destilliert: Dezember 2016 (Finish ab dem Dezember 2022) Abgefüllt: 28 März 2024

Gereift: Schwedische Moltebeeren und Amerikanische Eichenfässer Finish: 30-Liter-Oloroso/Moscatel (Spanien)

Flaschenzahl: 52 mit 43,4 % Vol.

Preis: 69,90 Euro (0,5 l)

Gesamteindruck:

Zuerst hat man das Gefühl einer Kräuterwiese. Schön Mild und Fruchtig. Man meint den einen Hauch Zitrone im Mix mit Orange einzuatmen. Sehr Komplex. Selbst nach Minuten ist ständig ein anderer Duft in der Nase. Nach dem langen Süßem Abgang zieht sehr lange ein zarter feiner Schokoladengeschmack nach und endet in einer wunderbaren Komplexität aus Kräutern, leichtem Pfeffer und Schokolade .

Wunderschöner Whisky, ein wahres Meisterwerk.

Tasting Notes

Aroma: Der erste Kontakt mit dieser Abfüllung erinnert an reife Früchte. Angenehm strömt der Whisky mit einer Süße aus dem Glas. Der Komplexe Anflug kommt erst sanft in die Nase und verändert sich mit jeder Minute (Hier lohnt es sich zu warten). Das Hybridfass Fass zeigt bereits beim Nosing was es kann.

Geschmack: Der Antrunk überrascht mit seiner Süße die bereits in der Nase spürbar war. Hier ist erstaunliche Komplexität im Glas. Wer es Mild und Komplex mag hat hier das richtige im Glas. Eine Fruchtbombe!!!

Abgang: Im Abgang zeigen sich lang anhaltende Aromen aus der Fruchtküche und erneut die leichten Einflüsse von Moscatel und Oloroso sowie Trockenen Rosinen, Pflaume und Schokolade.

Der Unabhängige Abfüller Ninjektion (Gründer Dieter Bender) und die zusammenarbeit mit der Destillerie Hick Manufaktur hat erneut bewiesen, dass sie an der Spitze der Innovation in der Welt des Whiskys steht. Mit dem Hybrid-Mackmyra setzt sie neue Maßstäbe und zeigt, dass die Kreativität in der Whisky-Herstellung keine Grenzen kennt.

