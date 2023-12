Gemeinsam mit Mackmyra hat die Destillerie Hick unter dem Markennamen Ninjektion als unabhängiger Abfüller eine neue Kleinserie von auf den Markt gebracht: Die Elwetritsche Edition wird die Abfüllungen „Feuer“, „Eis“ und „Wald“ umfassen, wobei „Feuer“ bereits gestern erschienen und auf der Seite des Abfüllers zu kaufen ist.

Die Elwetritsche ist ein Pfälzer Fabelwesen, das von der Künstlerin „benSwerk“ auf die Etiketten der Whiskys gebracht wurde.

Mehr zum Whisky, zur Serie und zum Abfüller sowie den Gedanken hinter allem nachfolgend in der Pressemitteilung für Sie:

Unabhängiger deutscher Abfüller Ninjektion bringt mit „Feuer“ die erste Abfüllung der Elwetritsche-Edition

Beim deutschen unabhängigen Abfüller Ninjektion wird die Elwetritsche Edition mit der ersten Abfüllung auf den Markt gebracht: sie nennt sich „Feuer“ und ist ab dem 27.12.23 über die Internetseite des Abfüllers erhältlich. Die weiteren Abfüllungen „Eis“ und „Wald“ kommen in den nächsten Monaten in den Verkauf.

Das Warten lohnt sich! Wir dürfen ein neues Produkt in unserem Sortiment begrüßen. Die Mackmyra Reihe haben wir gemeinsam mit der Destillerie Hick ins Leben gerufen. Sie vereint in einer Sonate Freigeist und vollmundigen Geschmack, was sie zu einem einzigartigen Erlebnis werden lässt.

Die Destillerie Hick Manufaktur ist bekannt für seine stets kleinen Abfüllmengen die es in sich haben (30 -80 Flaschen).

Herr Hick wählt seine New Makes sowie Single Malts bewusst selbst aus. Dazu kommt die besondere Abfüllung in ausgesuchte Fässer wie z.b Cognac Fass, Balsamico, Holunder und andere Exoten die seine Whiskys Finishen oder als Basis zur Vollreifung dienen.

Sein Goldpremierter Gin Cacaolatl macht es vor. Bereits die Abfüllung der Aonadh Reihe war ein tolles Projekt und hat viele begeistert. Mit seiner Erfahrung und seiner wohl kleinsten Destillerie Deutschlands (12 Liter Brennblase) steht die Destillerie Hick für Qualität und kleine Stückzahlen.

Die einzigartige Mackmyra Edition kommt!

Hier wurde die limitierte Sommerabfüllung 2015 von Mackmyra bezogen. Für den Single Malt wurden schwedische und amerikanische Eichenfässer verwendet. Einige der Fässer wurden mit Moltebeerenwein gesättigt. Danach bekam der Malt sein Finish in einem Madeira Fass welches eigens dafür ausgewählt wurde.

Diese außergewöhnliche Edition besteht aus insgesamt drei Chargen, die sich alle durch ihre einzigartige Lagerung und das Geschmacksprofil unterscheiden.



Die erste Charge wurde in Madeira-Fässern gelagert, die zweite in Amarone-Fässern und die dritte in spanischen Süßweinfässern. Jede Charge ist somit einzigartig und bietet ein unvergleichliches Aromenspiel, das sowohl erfahrenen Genießern als auch Neulingen auf dem Gebiet des Whiskys eine besondere Freude bereitet.

Nur begrenzt verfügbar, greift schnell zu! (*ca. 30 bis 65 Flaschen pro Charge)

Durch die tolle Zusammenarbeit mit der Künstlerin „benSwerk“ haben wir ein einzigartiges Etikett entworfen, welches die Pfälzer Elwetritsche zu 100 % trifft.

Das Fabelwesen aus der Pfalz

Der Legende zufolge ist es aus der Kreuzung von Hühnern, Enten, Gänsen sowie Waldelfen und Kobolden bei einem Unwetter entstanden. Das erklärt auch ihr kurioses Aussehen.

Ein paar spannende Fakten werden schon vorab preisgegeben:

Hier die Infos zu den ersten Abfüllungen, und natürlich auch eine Bezugsmöglichkeit:

Sein Finish erhielt der Whisky in einem 30-Liter-Fass

Brennerei: Mackmyra

Destilliert: September 2016 (Finish ab dem Dezember 2022)

Abgefüllt: 14 November 2023

Gereift: Schwedische und Amerikanische Eichenfässer

Finish: 30-Liter-Madeira Fass (Spanien)

Flaschenzahl: 50

Preis: 59,90 Euro (0,5 l)

Gesamteindruck:

Süß und fruchtig, florale Noten, schöne Eiche. Ein kräftiger Antritt, ohne scharf zu wirken. Wie ein frische Sommerbrise auf einem sonnengefluteten Blumenfeld kommt man sich vor. Man meint den Sommer zu schmecken mit einer leichten Fruchtigkeit. Nach dem mittellangen Abgang zieht sehr lange ein zarter feiner Schokoladengeschmack nach und endet in satten Rosinen und Pflaume. Wunderschöner Whisky für jeden Wintertag um den Sommer ins Glas zu holen.

Tasting Notes von Kunden die bereits probieren durften:

Aroma: Der erste Kontakt mit dieser Abfüllung erinnert an reife Früchte. Angenehm strömt der Whisky aus dem Glas. Der leicht tropische Anflug kommt sanft in die Nase. Das Madeira Fass zeigt sich mit einem leichten Eindruck von Holz und dem starken Anstieg von Früchten.

Geschmack: Der Antrunk überrascht mit seiner Milde von 43,7 Vol. Hier ist erstaunliche Komplexität im Glas. Wer es etwas Fruchtiger mag hat hier das richtige im Glas. Eine Fruchtbombe gefolgt von Trockenheit durch das Fass.

Abgang: Im Abgang zeigen sich warmes Holz, ein Aromenschub aus der Fruchtküche und erneut die leichte Brise von Trockenen Rosinen, Pflaume und Schokolade.

Ninjektion und das Ziel in der Region

Wir sind noch ein sehr junges Unternehmen, das von Tag zu Tag wächst. Als wir dieses Start-up gegründet haben, war es unser Wunsch eine größere Vielfalt in den Markt einfließen zulassen. Wir waren unzufrieden mit dem Anteil der regionalen und nachhaltigen Produkte, die es auf dem Markt gab. Mit dieser Vision können wir regionale Unternehmen unterstützen, die den Wunsch auf Nachhaltigkeit mit uns teilen. Unser Ninjektion Wein ist der Beginn von vielen Ideen, die hier Verwirklichung finden werden. Wir arbeiten bereits eng mit unseren gewonnenen regionalen Partnern zusammen, um auch uns selbst kontinuierlich weiterzuentwickeln. Unser persönlicher Wunsch ist es, unsere Produktpalette so zu erweitern, dass ein sehr facettenreiches Angebot entsteht.

Sollten Sie sich angesprochen fühlen, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.