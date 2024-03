Der unabhängige Abfüller Dram Way setzt seine Edition „Jahreszeiten“ mit einer dritten Edition fort! Passenderweise ist jetzt der „Frühling“ erschienen – und bringt florale und blumige Noten dank eines ausgesuchten Sauternes-Fass.

Hier alle Infos, die uns Malte Schweia, der Mann hinter Dram Way, übermittelt hat. Zu beziehen ist das neue Bottling übrigens hier direkt bei Dram Way.

Der Frühling ist da! – Unabhängiger Abfüller Dram Way bringt dritte Abfüllung der Edition „Jahreszeiten“ auf den Markt!

Der unabhängige Abfüller Dram Way setzt seine dritte Edition fort! Die Abfüllung „Frühling“ ist die dritte von vier Abfüllungen der Serie „Jahreszeiten“.

Über die Edition:

Fruchtig wie der Sommer und kräftig wie der Winter: Die Edition Jahreszeiten bringt den Geschmack des Jahres ins Glas! In insgesamt vier Whiskys, welche jeweils passend zum Beginn der Jahreszeit erscheinen, werdet Ihr mit spannenden Aromen verwöhnt. Die erste Abfüllung „Herbst“ verbindet die letzten Anklänge der sommerlichen Süße mit den kräftigen und würzigen Aromen der schwedischen Eiche. Im Winter bringen Virgin Oak Fässer Eichenaromen in den Whisky und werden mit dem außergewöhnlichen Rauch von Mackmyra kombiniert. Im Frühling 2024 wird es mild, denn die Lagerung im Sauternes-Fass bringt leichte Aromatik in den Whisky ein. Blumig, leicht fruchtig – so schmeckt der Frühling! Den fulminanten Abschluss bildet der Sommer, ein Whisky aus Cloudberry, Oloroso und PX Fässern, der seinesgleichen Sucht!

Über den Whisky:

Mit dem „Frühling“ geht die Edition Jahreszeiten in die zweite Hälfte. Die dritte von vier Abfüllungen passt perfekt zur Jahreszeit: „Ich freue mich, endlich die dritte Abfüllung aus der Edition auf den Markt zu bringen! Auf dem Label geht es nun farbenfroh und bunt zu, denn nach dem verschneiten „Winter“ zeigen sich nun Knospen in schönen Frühlingsfarben auf dem Etikett. Im Glas geht es floral und angenehm süß zu.“, sagt Malte Schweia, der Gründer von Dram Way. „Das Sauternes-Fass ist bei dieser Abfüllung mit seiner Honigsüße klar zu schmecken, aber eben nicht zu dominant. Die hauseigenen Apfelnoten von Mackmyra scheinen wundervoll durch und so ergibt sich eine Abfüllung, die für mich persönlich den Frühling perfekt beschreibt!“, fügt er hinzu.

Der „Frühling“ erscheint zum kalendarischen Frühlingsanfang am 20.03. Die Abfüllung reifte ausschließlich in Sauternes-Fässern und abgefüllt wurde mit einer idealen Trinkstärke von 46% vol. Auf Farbstoff oder Kühlfiltration wurde selbstverständlich verzichtet.

Letzte Flaschen der bisherigen Abfüllungen der Serie sind noch erhältlich. Die Serie wird durch den „Sommer“ am 20.6.2024 vervollständigt werden.

Die Abfüllung „Frühling“ ist seit dem 20. März 2024 über die Internetseite https://www.dramway.de zu erwerben.

Dram Way “Frühling”

Brennerei: Mackmyra

Alter: Keine Altersangabe

Gereift: Sauternes Cask

Flaschenzahl: 60

Preis: 55 Euro (0,5 l)

Verkostungseindrücke zum „Frühling“

Aroma:

Fruchtig-frisch steigt der Frühling aus dem Glas. Direkt erinnert er mich an einen Cider mit typischen Apfelnoten. Ein kleiner Anflug von Banane zeigt den Brennereicharakter von Mackmyra. Florale Noten von Blumenblüten und eine feine Honigsüße zeigen, warum dieser Whisky so gut zur Jahreszeit passt. Der Alkohol ist perfekt eingebunden und gibt dem Whisky eine feine Basis ohne dabei störend in den Vordergrund zu treten.

Geschmack:

Der Antritt erinnert ein Puderzucker. Süß und fein stellt sich der „Frühling“ vor. Feine Honigaromen aus dem Sauternesfass verbinden sich erneut mit den hellen Fruchtaromen der Brennerei und ergeben so einen hellen Obstsalat mit Apfel, Birne und Vanille. Langsam deutet sich anschließend eine Eichennote an, die an frisches Nadelholz erinnert.

Abgang:

Der Abgang ist leicht und würzig. Die Eichenaromen setzen sich langsam gegen die Süße und die floralen Eindrücke durch. Dabei wird der Whisky aber niemals aufdringlich, sondern verbleibt langanhaltend mit einer angenehmen Wärme. Der Frühling ist da, der Sommer kann kommen!