Ein deutscher unabhängiger Abfüller mit deutschem Whisky – darüber freut es uns immer besonders zu berichten. So auch jetzt: Dramway.de hat mit einem im Sauternes-Fass gereiften Whisky der Brennerei The Nine Springs in Thüringen eine neue Abfüllung am Start, die ab sofort über die Internetseite des Abfüllers erhältlich ist.

Hier alle Infos, die uns Malte Schweia von dramway.de übermittelt hat:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Dram Way startet mit First Fill Sauternes Abfüllung in das neue Jahr

Der unabhängige Abfüller Dram Way startet in das neue Jahr mit einer Vollreifung aus dem Sauternes Fass:

„In das neue Jahr starte ich mit Dram Way gleich mit drei Neuheiten: Eine neue Edition, eine Brennerei, welche ich noch nicht abgefüllt habe und ein Fasstyp, den es auch noch nicht bei Dram Way gab.“,

sagt Malte Schweia.

In der neuen Edition, welche den Namen HOLZ trägt, geht es um den Einfluss des Fasses und des Holzes auf den Whisky. Den Auftakt zu dieser neuen Serie macht ein 5 Jahre alter Whisky aus der Brennerei The Nine Springs in Thüringen. Durch die vollständige Reifung in einem First Fill Sauternes Fass kommen dabei die Aromen des Süßweins im Whisky klar zu Geltung, ohne dabei die Zitrusnoten der Brennerei vollkommen zu überlagern.

„Die Reifung im Eichenfass ist selbstverständlich eines der wichtigsten Puzzleteile in der Herstellung von Whisky- und gleichzeitig wohl auch der Magischste! In meiner neuen Edition will ich genau diesem Bereich der Reifung nachspüren und mit dem Nine Springs habe ich einen perfekten Einstieg in das Thema gefunden. Solche Honignoten habe ich selten in einem Whisky erlebt!“,

schwärmt Schweia über seine neue Abfüllung

Der Whisky bringt eine Fülle an Aromen mit, die sich durch die Reifung ergeben. Die Hauptrolle wird klar durch Honigaromen gespielt, aber auch eher herbere Gegenspieler finden ihren Platz in der Aromen Palette. Zum Abgang hin entwickelt der Whisky eine trockenere, fast kellerartige Aromatik. Die typischen Noten von Nine Springs, welche eher an Zitrusfrüchte erinnern sind dabei ein steter Begleiter. Der Whisky ist in Fassstärke von 57,7% vol. abgefüllt und wurde weder gefärbt, noch kühl gefiltert.

Der Nine Springs Sauternes Cask ist seit dem 20. Januar 2024 für 60€ (0,5l) über die Internetseite https://www.dramway.de zu erwerben.

www.dramway.de

www.instagram.com/dramway.de

www.facebook.com/dramway.de