Beim deutschen unabhängigen Abfüller Dram Way (hinter ihm steht der vor allem als als Youtuber bekannte Malte Schweia) wird die Jahreszeiten-Edition mit der zweiten Abfüllung fortgesetzt: sie nennt sich „Winter“ und ist ab heute über die Internetseite des Abfüllers erhältlich. In ihr werden Virgin Oak Fässer mit dem einzigartigen Rauch von Mackmyra verbunden.

Alle Infos dazu bringen wir hier gerne für Sie:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Der Winter als Whisky! – Unabhängiger Abfüller Dram Way bringt zweite Abfüllung der Edition „Jahreszeiten“ auf den Markt!

Der unabhängige Abfüller Dram Way setzt seine dritte Edition fort! Die Abfüllung „Winter“ ist die zweite von vier Abfüllungen der Serie „Jahreszeiten“.

Über die Edition:

Fruchtig wie der Sommer und kräftig wie der Winter: Die Edition Jahreszeiten bringt den Geschmack des Jahres ins Glas! In insgesamt vier Whiskys, welche jeweils passend zum Beginn der Jahreszeit erscheinen, werdet Ihr mit spannenden Aromen verwöhnt. Die erste Abfüllung „Herbst“ verbindet die letzten Anklänge der sommerlichen Süße mit den kräftigen und würzigen Aromen der schwedischen Eiche. Im Winter bringen Virgin Oak Fässer Eichenaromen in den Whisky und werden mit dem außergewöhnlichen Rauch von Mackmyra kombiniert. Im Frühling 2024 wird es mild, denn die Lagerung im Sauternes-Fass bringt leichte Aromatik in den Whisky ein. Blumig, leicht fruchtig – so schmeckt der Frühling! Den fulminanten Abschluss bildet der Sommer, ein Whisky aus Cloudberry, Oloroso und PX Fässern, der seinesgleichen Sucht!

Über den Whisky:

„Der Start der Serie im Herbst war ein voller Erfolg! Die Verbindung von Whisky und typischen Aromen der jeweiligen Jahreszeit kam bei den Kunden gut an.“, sagt Schweia. „Daher freue ich mich, jetzt mit dem „Winter“ die Serie jetzt fortzusetzen. Auf dem Label geht es nun verschneit und eisig zu. Die warmen Töne des Herbsts auf dem Label sind der Kälte des Winters gewichen. Im Glas erlebt man den kräftigsten Whisky der Reihe. Die Virgin Oak Fässer sorgen nicht nur für eine überraschende Süße, sondern auch für die typischen Eichenaromen. Diese verbinden sich sehr harmonisch mit dem einzigartigen Rauch von Mackmyra, welcher neben Torf auch auf Wacholderzweigen basiert. Für mich ein perfekter Whisky für den Winter.“

Der „Winter“ erscheint eine Woche vor dem kalendarischen Winteranfang am 15.12. Die Abfüllung reifte in frischen Fässern aus amerikanischer Eiche, welche mit dem rauchigen Destillat von Mackmyra befüllt wurden. Abgefüllt wurde der Whisky mit einer idealen Trinkstärke von 46,1% vol.

Die weiteren Abfüllungen der Serie sind der „Frühling“ (Erscheinungsdatum 20.3.2024) und „Sommer“ (20.6.2024). Letzte Flaschen der Abfüllung „Herbst“ sind im Shop erhältlich. Die vollständige Serie kann als Set jetzt bestellt werden, der Versand erfolgt zum Erscheinungsdatum.

Die Abfüllung „Winter“ ist seit dem 15. Dezember 2023 über die Internetseite https://www.dramway.de zu erwerben.