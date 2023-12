Neu von The Spirits Alchemist: Zum Ende des Whiskyjahres, zwei exklusive Single Cask Abfüllungen

Sebastian Büssing aka The Spirits Alchemist beendet das Whiskyjahr 2023 mit zwei exklusiven Einzelfass-Abfüllungen. FROM IPA WITH LOVE ist ein Single Malt Whisky der St. Kilian Distillers, der ein Finifh in einem India Pale Ale seasoned Oak Cask der Brauerei Riegele genoss. Über JUST GOOD WHISKY ist nicht viel bekannt, weder Herkunft oder Alter, noch Fassauswahl oder Whiskyregion oder Destillationsart oder ähnliches.

Alle weiteren Details zu den beiden Abfüllungen, die nächsten Freitag (22.12.2023) ab 11 Uhr erhältlich sind, erfahren Sie im folgenden Pressetext, den wir von Sebastian Büssing aka The Spirits Alchem erhalten haben:

THE SPIRITS ALCHEMIST beendet das Whiskyjahr 2023 mit zwei exklusiven Single Cask Abfüllungen, die überraschen, verwöhnen und begeistern!

Auch zum Ende des Whiskyjahres 2023 beschert THE SPIRITS ALCHEMIST aka Sebastian Büssing seinen Fans und allen anderen entdeckungsfreudigen Genießern noch einmal außergewöhnliche Whiskykreationen. Wie vom ideenreichen Bochumer nicht anders gewohnt, fordern uns auch diese zwei neuen Einzelfass-Abfüllungen heraus, unsere Erwartungen zurückzustellen – und uns entspannt dem Charakter der Destillate, dem Spiel all ihrer Aromen und Nuancen hinzugeben …

Aber bevor wir ins flüssige Nirvana abgleiten können, verrät der ALCHEMIST natürlich noch gerne, welche besonderen Tropfen er zum Jahresausklang parat hat: Der raffinierte FROM IPA WITH LOVE, ein St Kilian mit einem Finish im India Pale Ale Cask, verwöhnt uns mit seiner verführerischen Fruchtigkeit, während der JUST GOOD WHISKY einlädt, sich einfach mal aufs Wesentliche zu konzentrieren – ein Dram, der auch ohne große Story & Hintergrundrauschen zu begeistern weiß.

Diese zwei streng limitierten Abfüllungen sind, wie bei THE SPIRITS ALCHEMIST üblich, als „Raw Cask“ in natürlicher Fassstärke abgefüllt und weder gefärbt noch kühlfiltriert.

Sie finden den Just Good Whisky ab Freitag, den 22. Dezember 2023 im Webshop unseres exklusiven Verkaufspartners, der Sauerländer Edelbrennerei. Der FROM IPA WITH LOVE wird exklusiv im Brauerei Riegele Online Shop verfügbar sein.

FROM IPA WITH LOVE

German Single Malt Whisky distilled at St. Kilian Distillers, Rüdenau • Matured in an Ex-Bourbon Cask + Finished for 9 Months in an Oak Cask expertly seasoned with India Pale Ale (IPA) from Brauerei Riegele

Single Cask Bottling • 56,1 % ABV • 0,5 Liter • 49 Flaschen à 79,00 Euro

Tasting Notes

Nase: Ein wahres Füllhorn an Fruchtigkeit entlädt sich: Grapefruit, Ananas, Mango, Birne, Apfel, danach Traubenzucker und eine Portion Vanille

Geschmack: Wie im Duft, so auch am Gaumen: es dominieren fruchtige Aromen von saftig-süßer Ananas, gezuckerter Grapefruit, vollreifer Mango, roter Birne und reifem Apfel, überzogen von einer feinen Vanillesoße

Abgang: beeindruckend lang mit langsam verklingender tropisch-fruchtiger Süße

„Der FROM IPA WITH LOVE ist für mich ein Highlight aus der Reihe meiner Whiskys mit besonderem Bierfass-Finish. Warum? Weil seine markanten Fruchtnoten quasi ein ‚Best of Both Worlds‘ aus dem malzig-feinwürzigen Profil des Single Malts aus St. Kilian und dem fruchtig-hopfigen Einfluss des IPA Cask darstellen. Und weil dieser Whisky ohne eine gelungene Kombi aus Ideenreichtum, Freundschaft & schneller, unkomplizierter Hilfe kaum möglich gewesen wäre. Mein Dank gilt dabei zwei Leuten: Marc Zinkler, 1. Braumeister der Bochumer Brauerei MORITZ FIEGE, und seinem Kollegen Frank Müller von der Augsburger RIEGELE BRAUEREI. Nach den vergangenen, erfolgreichen Kooperationen mit der Bochumer Traditionsbrauerei half mir Marc Zinkler gerne, eine geeignete Quelle für ein India Pale Ale (IPA) zu beschaffen, dass Moritz Fiege selber nicht produziert. Der Kontakt zur befreundeten Brauerei Riegele war schnell hergestellt, und deren Braumeister Frank Müller war begeistert, uns unterstützen zu können und seinem charakterstarken IPA in meinem Eichenfass eine neue Heimat zu geben. Zurückgekehrt nach Bochum, konnte dieses Fass schließlich den Single Malt aus St Kilian zur 9-monatigen Nachreifung auf dem Geländer der MORITZ FIEGE BRAUEREI begrüßen. Das Ergebnis: ein Malt auf fruchtiger Mission – raffiniert und gefährlich süffig zugleich.“ Sebastian Büssing

JUST GOOD WHISKY

Whisky. Über Art, Alter und Herkunft wird nichts verraten …

Single Cask Bottling • 45 % ABV • 0,5 Liter • 57 Flaschen à 29,90 Euro

Tasting Notes

Nase: Im Antritt die Süße von Toffee & Popcorn, gefolgt von grünen Walnüssen, der Würzigkeit von schwarzem Tee & Tabak, zuletzt zeigt sich Birne mit Schokoladensoße

Gaumen: Zuerst verwöhnt uns die fruchtige Süße von reifen Birnen, dann übernehmen himmlische Aromen von Honig, Toffee und Haselnuss das Kommando, bis uns Zartbitterschokolade, frischer Tabak und altes Holz wieder ein wenig erden

Abgang: Mittellang, süß und fruchtig mit dezenter Holznote

„Zum Abschluss meines persönlichen Whiskyjahres möchte ich Whiskyfreunden etwas wirklich Besonderes gönnen. Dabei beschreite ich einen – für meine Verhältnisse – ungewöhnlichen Weg. Mein JUST GOOD WHISKY ist genau das: einfach ein guter Whisky. Ein Whisky zum Trinken, Genießen, Entdecken und Entspannen. Eine Besinnung aufs Wesentliche. Ohne irgendeine Info oder Story – weder über Herkunft & Alter, Fassauswahl oder ungewöhnliche Finishes, noch über die Whiskyregion, Brennweisen oder ähnliches. In Zeiten, wo sich der Eindruck verstärkt, es gehe bei Whisky zunehmend mehr um „Verpackung“ und das Drumherum, als um den tatsächlichen Inhalt, möchte ich Euch mit dieser Abfüllung die Möglichkeit bieten, sich einmal frei von vordefinierten Erwartungen ganz auf die Entdeckung und die persönliche Interpretation des Whiskys zu konzentrieren. Der JUST GOOD WHISKY stellt die Essenz des Destillats in den Vordergrund und lädt dazu ein, die Sinne zu schärfen … und einfach mal ohne Focus auf Fakten, quasi vorurteilsfrei, zu genießen. In diesem Sinne: Sip. Taste. Enjoy.“ Sebastian Büssing

Die Abfüllungen des Dezember-Bottlings (JUST GOOD WHISKY) und weitere SPIRITS ALCHEMIST-Abfüllungen können Sie ab 22. Dezember beziehen im Onlineshop unserer Partner von der „Sauerländer Edelbrennerei"



Weitere Infos finden Sie auf www.thespiritsalchemist.com oder www.sauerlaender-edelbrennerei.de