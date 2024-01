Das letzte St. Kilian Online Whisky Tasting des vergangenen Jahres – es fand am 28. Dezember 2023 statt – war für die Brennerei aus Rüdenau ein voller Erfolg. Im Vorfeld konnten etwa 1.300 Tasting Sets abgesetzt werden, und auch die Resonanz auf die in der Verkostung vorgestellten neuen Abfüllungen war groß. Wer sich diese Online-Verkostung nochmal (oder erstmals) anschauen möchte: Eingebettet in der folgenden Pressemitteilung der St. Kilian Distillers zu diesem Online-Tasting finden Sie die Aufzeichnung, die auch dauerhaft auf Youtube zur Verfügung stehen wird:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whisky-Hochgenuss zum Jahresabschluss – Beeindruckendes St. Kilian Online Whisky Tasting

Das große St. Kilian Online Whisky Tasting mit Mario Rudolf, Andreas Kreser und Christoph Albietz mit Special Guest Steffen Lohr von der STORK CLUB Whiskey-Destillerie.

Rüdenau, Dezember 2023

Das letzte St. Kilian Online Whisky Tasting des Jahres am 28. Dezember 2023 war erneut ein großer Erfolg. Höhepunkt des genussvollen Abends war zweifellos die Verkostung der Fassprobe der St. Kilian „Lucky No. 7“ Abfüllung, welche am 18. Januar 2024 nach sieben Jahren Reifung als bislang ältester St. Kilian Single Malt Whisky abgefüllt wird.

Als weitere Highlights wurden die beiden Blended Whiskys „Fifty Fifty Mild“ und „Fifty Fifty Peated“ als Ergebnis der langjährigen Zusammenarbeit der St. Kilian Distillers mit der deutschen STORK CLUB Whiskey-Destillerie vorgestellt. Darüber hinaus präsentierte Steffen Lohr, Gründer und Geschäftsführer der Brandenburger STORK CLUB Whiskey-Destillerie den nahezu fassstarken Stork Club Full Proof Rye Whiskey. Weiterhin durften sich die zahlreichen Whisky Fans über die Premiere einer milden und rauchigen St. Kilian Einzelfassabfüllung sowie über einen milden Handfilled aus einem ehemaligen Cognac Fass freuen. Als krönenden Abschluss genossen die Teilnehmer des Tastings den vollmundigen Bananen-Sahnelikör Bud Spencer – BANANA JOE.

Die Vorfreude der Whisky-Genießer war riesig, sodass im Vorfeld etwa 1.300 Tasting Sets mit den acht exklusiven Samples verschickt wurden. Die Resonanz nach der Freischaltung der Neuheiten im Onlineshop am Tasting-Abend war ebenfalls äußerst positiv. Innerhalb weniger Minuten war der auf 370 Flaschen limitierte Single Malt Whisky „Lucky No. 7“ restlos ausverkauft. Auch die auf 350 Flaschen begrenzte „ex Tokaji Aszú“ Einzelfassabfüllung fand rasch ihre Liebhaber.

Sie haben das Online Tasting verpasst oder möchten diesen grandiosen Whisky-Abend noch einmal Revue passieren lassen? Die Tasting-Aufzeichnung steht Ihnen hier dauerhaft zur Verfügung:

Das Tasting Line-Up:

Handfilled Mild – ex Cognac – St. Kilian Single Malt Whisky

NEU: Single Cask Mild – ex Süßwein Tokaji Aszú – St. Kilian Single Malt Whisky

Stork Club Rye Whisky – Spreewood Distillers

NEU: Fifty Fifty Mild – Spreewood Distillers & St. Kilian – Blended Whisky

NEU: Fifty Fifty Peated – Spreewood Distillers & St. Kilian – Blended Whisky

NEU: Lucky No. 7 – Single Cask Aged Almost 7 Years – St. Kilian Single Malt Whisky

NEU: Single Cask Peated – ex Bitter Aperitif Fisini – St. Kilian Single Malt Whisky

Bud Spencer – BANANA JOE – Bananen-Sahnelikör – Made with St. Kilian Single Malt Spirit

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Genuss beim Verfolgen des Online Whisky Tastings und würden uns freuen, Sie schon bald (wieder) in unserer Destillerie in Rüdenau begrüßen zu dürfen.