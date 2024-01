Neu bei Kirsch Import: Signatorys 100 Proof Edition und Edradour Burgundy Casks

Neues aus dem Hause Signatory Vintage sowie der Brennerei Edradour stellt Kirsch Import in den heutigen Neuheiten vor.

Neben einer der letzten Abfüllungen mit orangefarbenen Tuben kommen zwei neue Small Batch Edition Bottlings nach Deutschland. Ganz neu ist 100 Proof Edition, hier erreichen drei Abfüllungen den deutschen Markt.

Und die Speyside-Brennerei Edradour veröffentlicht das Bottling Edradour 12 yo Burgundy Casks in einer Auflage von 2.840 Flaschen, und ist demnächst im deutschen Handel erhältlich.

Hier alle Details, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Signatory startet 100 Proof Edition

Ob Abfüllungen aus geschlossenen Brennereien, gefragte Single Malts aus Destillerien, die keine Fässer mehr an unabhängige Abfüller ausgeben, oder aus jenen, die unter eigenem Namen gar keine Whiskys veröffentlichen: Signatory Vintage hat sie alle.

Seit mehr als 35 Jahren macht einer der erfolgreichsten schottischen „Bottler“ Genießern Tropfen zugänglich, die ihnen für gewöhnlich verborgen bleiben. Dabei bringt Gründer Andrew Symington in der Regel alles ans Licht, was anspruchsvolle Whisky-Fans wissen möchten: Auf seinen Flaschen verewigt er Angaben zu Destillations- und Abfülldatum, Fass- und Flaschennummer sowie Fasstyp – und setzte damit einen Meilenstein für die Branche.

Weit über 10.000 Fässer lagern in den Hallen im Highland-Örtchen Pitlochry. Von Hand ausgewählt, werden sie in der eigenen Anlage abgefüllt. Manchmal in Cask Strength, manchmal auf Trinkstärke gebracht, aber stets weder kühlfiltriert noch gefärbt, kommen sie in verschiedenen Reihen auf den Markt.



Die orangefarbenen Tuben standen dabei über viele Jahre synonym für auch preislich zugängliche (Einsteiger-)Whiskys. Signatory stellt die Serie nach und nach ein. Eine der letzten Abfüllungen stammt von den stürmischen Orkney Inseln: Der Whitlaw 2013/2023 reifte 10 Jahre lang in First und Second Fill Oloroso Sherry Butts.



Im vergangenen Jahr neu designt, wächst die Small Batch Edition um zwei Single Malts. Sowohl der Inchgower 2011/2023 aus der Speyside als auch der Caol Ila 2013/2023 wurden in Küstennähe produziert. Nach 10-12 Jahren im Fass vermählen sie maritimen Charakter mit nussig-fruchtigen Noten aus Oloroso Sherry Casks.

Whitlaw 2013/2023

Signatory Vintage Island Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 06/2013

Abgef. 12/2023

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: First & Second Fill Oloroso Sherry Butts

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Inchgower 2011/2023

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Edition #3

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Casks

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2013/2023

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Edition #4

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Oloroso Sherry Casks

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Premiere feiert die 100 Proof Edition. Mit 57,1% vol., dem Mindestgehalt, ab dem mit Alkohol getränktes Schießpulver entzündet werden kann, in elegante Flaschen gebracht, schließt die Reihe eine Lücke im Signatory-Sortiment.



Hohe Prozente treffen dabei auf niedrige Preise. Die Preis-Leistungs-Hits stammen alle aus den Highlands und reiften in erstbefüllten Oloroso Sherry Butts – im Falle des blumig-malzigen Tullibardine 2015/2023 für insgesamt 8 Jahre.



Mit den andalusischen Fässern unterstreicht Signatory den voluminösen Charakter des Blair Athol 2014/2023, der in der benachbarten Brennerei destilliert wurde.



Anders als Blair Athol greift Ardmore auf Torfmalz zurück. Im Ardmore 2010/2023 verbinden sich so würziger Rauch und dunkelfruchtige Sherrysüße.

Tullibardine 2015/2023

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #2

8 Jahre

Dest. 2015

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Blair Athol 2014/2023

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #3

9 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ardmore 2010/2023

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #4

13 Jahre

Dest. 2010

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Highland-Hochgenuss: Edradour 12 y.o. aus Burgunderweinfässern

Vom „Bottler“ zum Brenner wurde Signatory-Gründer Andrew Symington im Jahr 2002 mit der Übernahme der Edradour Distillery.



Whisky in seiner ursprünglichsten Form herstellen – das machte „Scotland’s Little Gem“ unter Scotch-Fans zur Legende. Als eine von wenigen Brennereien in Schottland produzierte Edradour ihren Single Malt noch bis 2018 ausschließlich in den alten Farmgebäuden. Teils mit Geräten, die mehr als 100 Jahre auf dem Kerbholz haben und die so sonst kaum mehr bei der Whiskyproduktion im Einsatz sind. Das hat sich auch nach der abgeschlossenen Erweiterung um Edradour II nicht geändert.

Ihren Lieblingsstatus baut die Highland-Brennerei nun mit einer neuen Abfüllung aus Rotweinfässern aus. Der Edradour 12 y.o. – Burgundy Casks verbrachte seine gesamte Entstehungszeit in First Fill Burgundy Hogsheads. Aus acht dieser französischen Fässer entstand ein einladender Small Batch Whisky, der von intensiver, dunkler Frucht, zarter Honigsüße und milden Gewürzen geprägt ist.

Edradour 12 y.o. – Burgundy Casks

Highland Single Malt Scotch Whisky

Small Batch

12 Jahre

Dest. 2011

Abgef. 12/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Burgundy Hogsheads

Fassnr. 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 101

2.840 Flaschen (insgesamt)

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert