Sieben neue Abfüllungen von Uncharted Whisky bringt Importeur Whiskymax jetzt ab kommenden Montag neu nach Deutschland. Die Abfüllungen aus den verschiedensten Regionen Schottlands, sind alle zwischen 10 und 23 Jahren alt.

Worauf sich Whiskyfreunde freuen dürfen, können Sie hier nachlesen:

Neue Bottlings des unabhängigen Abfüllers UNCHARTED WHISKY bei Whiskymax

Seit Herbst des vergangenen Jahres zeichnet der Importeur Whiskymax aus Mainhausen für den Deutschlandvertrieb der UNCHARTED-Whiskys verantwortlich.

Der unabhängige Abfüller, beheimatet im Dorf Fintry in Schottland, hat es sich zur Aufgabe gemacht, außergewöhnliche Whiskyabfüllungen herzustellen, bei denen der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind: Sowohl Direktabfüllungen als auch verschiedene Caskfinishes finden sich im Portfolio von Uncharted – und die einzige Maßgabe ist: Geschmack vor Quantität.

Gleich 7 – und das soll in diesem Fall alles andere als eine Unglückszahl darstellen –Abfüllungen haben den Weg nach Deutschland gefunden. Die Spannweite der Schatzkiste reicht von einem Secret Speyside Single Malt bis hin zu einem 23 Jahre alten Laphroaig, die das bestehende Sortiment, das u. a. einen 16 Jahre alten Bruichladdich umfasst, perfekt ergänzen.

Für alle diejenigen, die nicht nur die Whiskys, sondern gewissermaßen ihre „Schöpfer“ kennenlernen möchten: Jack und Dana von Uncharted Whisky sind am kommenden Wochenende, am 27. und 28. April, auf der Whiskymesse in Limburg mit von der Partie und zu finden am Stand von Whiskymax. Außerdem wird am Sonntag von 13 bis 13.45 Uhr eine Masterclass von Uncharted auf der Whiskymesse angeboten.

„Strawberry Fields“ – Blair Athol 10 Jahre (2011/2021), 50% Vol.

Reifung: 1st Fill Redwine Barrique Fässer

Aroma: ausgeprägte Fruchtaromen, Eiche, Erdbeermarmelade, etwas Schokolade, würzige Wärme

Geschmack: schwarzer Pfeffer, süße rote Früchte, Marmelade, Schokolade, Trockenfrüchten, Leder, Eiche & Vanille

Nachklang: lang & wärmend, Schokolade & Leder, trocken

„Smoke on the Water“ – Laphroaig 23 Jahre (1998/2021), 57,1% Vol.

Reifung: Bourbon-Barrel

Aroma: Süßer, üppiger und warmer Rauch, Anklänge von Algen, Gewürze, Nelken & Ingwer

Geschmack: Torf & Kohlenfeuer, später cremige Würze

Nachklang: rauchig & wärmend

„Killer Queen“ – Glen Elgin 11 Jahre (2011-2022) Madeira Octave Finish, 53,9% Vol.

Reifung: Finish in 1st Fill Madeira Octave Fass

Aroma: Orangen, Zitrone, leichte Weinnoten, Obst & Blüten

Geschmack: süß mit Noten von Honig & Blüten, dann wieder Orangen

Nachklang: langanhaltendes Früchtesorbet

„Brown Eyed Girl“ – Fettercairn 14 Jahre (2007-2022) 1st Fill PX Sherry, 53,3% Vol.

Reifung: 1st Fill PX Sherry Cask

Aroma: Toffee, dunkle Schokolade, Haselnuss, Vanille, leichte Anklänge von Leder

Geschmack: Datteln, Toffee & Nüsse, Bitterschokolade, etwas Ingwer

Nachklang: cremiges Karamell, Schokolade, etwas Würze, Zimt & Leder

„I’ll Take The Low Road“ – Inchfad 17 Jahre (2005-2022), 54% Vol.

Reifung: Ex-Bourbon-Hogshead

Aroma: Rauch & erdiger, süßer Torf, Vanille & Zitrusfrüchte

Geschmack: Torf & Malz, zitronige Bonbons, Marshmallows & Gewürze

Nachklang Torf, Süße & Würze, etwas Orange

„Let’s Stay Together“ – Miltonduff 16 Jahre, 1st Fill PX Sherry, 50% Vol.

Finish in First Fill PX Quarter Casks

Aroma: cremige Süße, Sherry, Früchte, Zimt & Nelken, Milchschokolade

Geschmack: zuerst etwas Pfeffer in der anfänglichen Süße, dann rote Früchte & Milchschokolade, Gewürze.

Nachklang: Milchschokolade & Früchte, dann Nüsse & Gewürze

„Tapestry“ – Secret Speyside 13 Jahr Triple Cask, 50% Vol.

Reifung in Ex-Oloroso-Sherry-Octaves, Ex-PX-Sherry-Casks & Ex-Bourbon-Casks

Aroma: helle Früchte wie Aprikosen & Äpfel, dann Zucker & Toffee

Geschmack: Steinobst, Fruchtsirup, zuckrig, Sherry, wieder Toffee, dazu Schokolade

Nachklang: Zucker & Sirup, Zimt, Pfeffer, lang und wärmend

Diese Abfüllungen finden Sie ab Montag, dem 29.04.2024, im Fachhandel oder unter fassmeister.com.