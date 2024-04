Exklusiv-Video: Ein Rundgang in der indischen Piccadily Distillery (Indri Whisky)

Sie macht gerade weltweit Schlagzeilen: Die indische Piccadily Distillery im Norden Indiens, nahe des namensgebenden Ortes Indri, etwa zwei Autostunden von New Dehli gelegen: Mit ihren Indri Whiskys hat sie in Indien binnen dreie Jahre einen Marktanteil von 30% bei Single Malts gewonnen, und weltweit ist Indri die am schnellsten wachsende Single Malt Marke überhaupt.

Wir wollten dem Erfolg der Destillerie auf den Grund gehen und baten den deutschen Importeur Prineus, uns einen Besuch dort zu vermitteln. Wir wollten diesen auch so timen, dass wir vor der Aberntung der Gerste in Indien die Reise antreten konnten, um auch über die Besonderheiten der sechsreihigen Gerste in Indien mehr zu erfahren (einen gesonderten Bericht dazu finden Sie in den nächsten Tagen hier bei uns).

Ende Februar dieses Jahres war es dann soweit: Wir konnten die Piccadily Distillery besuchen, mehr über die Produktion erfahren und ihren Besitzer zu den Besonderheiten des indischen Whiskys interviewen (das Video-Interview mit Siddharth Sharma finden Sie hier).

Zurückgebracht für Sie haben wir viele Impressionen und Bilder, die wir in Folge mit Ihnen teilen wollen – und ein Video über unseren Rundgang in der Brennerei, gemeinsam mit Madhu Kanna, dem Head International Business, und Mukesh Sharma, den President der Piccadily Distillery, erstellt. Den 42 Minuten langen ausführlichen und hoffentlich kurzweiligen Bericht, in dem wir an der Ethanolfabrik vorbei die Malt Distillery, das größte Whiskylagerhaus Indiens, eine Küferei (in der uns bildgewaltig das Charring eines Fasses demonstriert wurde, die Flaschenabfüllung, ein im Bau befindliches Besucherzentrum und die neuen Lagerhäuser mit einigen interessanten Fässern besuchten, können Sie hier und auf unserem Youtube-Kanal finden.

Der besseren Übersicht haben wir unsere Reportage in kleinere Kapitel unterteilt:

00:12 – Die Einfahrt / The Entrance

00:26 – Die Ethanolproduktion / The ethanol plant

01:48 – Ein erster Blick auf ein Lagerhauts / A first glimpse of a warehouse

02:22 – Zahlen / Numbers

02:37 – Wo der Whisky gemacht wird /Where the whisky is produced

03:47 – Abtransport Draff – Anlieferung Malt /Getting rid of draff – malt delivery

07:20 – Entsteinung /Destoning

07:37 – Nach dem Mahlen des Mehls / After milling the flour

09:35 – Fermentation

11:43 – Der Bereich der Destillation / The distilling section

14:32 – Spirit safes

15:38 – Die neue alte Gin-Brennblase / The new old gin still

16:44 – Das große Lagerhaus / The big warehouse

19:37 – Die Küferei (+ charring Demo) /The cooperage (+ charring demo)

23:30 – Der Blending-Raum / The blending room

25:10 – Abfüllung und Verpackung /Bottling and packaging

31:28 – Das Besucherzentrum (im Bau) / The visitor center (work in progress)

36:56 – Die neuen Lagerhäuser / The new warehouses

Bitte lassen Sie uns auf Youtube gerne ein Like und/oder ein Abo da – wir würden uns sehr darüber freuen. Jetzt aber viel Vergnügen mit dem Video!

Im Sinne der Transparenz zu unseren Artikeln geben wir bekannt, dass die Kosten des Aufenthalts in Indien von der Piccadily Distillery übernommen wurden. Sämtliche anderen Flug- und Reisekosten wurden von der Redaktion getragen.