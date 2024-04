Whisky im Bild: 58 Aufnahmen aus der Piccadily Distillery in Nordindien

Nach unserem Videofeature gestern möchten wir Ihnen die nordindische Piccadily Distillery – sie produziert den mehrfach preisgekrönten und am schnellsten wachsenden Single Malt der Welt, INDRI, auch in Fotos vorstellen. Während unseres Besuches dort Ende Februar haben wir in der Brennerei, dem im Bau befindlichen Besucherzentrum und den Lagerhäuser insgesamt 58 Bilder geschossen, die wir Ihnen hier in einer Galerie präsentieren möchten. Sie können jedes Bild durch Anklicken vergrößern.

Viel Vergnügen mit den Einblicken in eine faszinierende Brennerei!

Im Sinne der Transparenz zu unseren Artikeln geben wir bekannt, dass die Kosten des Aufenthalts in Indien von der Piccadily Distillery übernommen wurden. Sämtliche anderen Flug- und Reisekosten wurden von der Redaktion getragen.