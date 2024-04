Indri Trini ist der am schnellsten wachsende Single Malt der Welt

„Der bislang am schnellsten wachsende Single Malt weltweit“ – das ist die Auszeichnung, mit der sich der Indri Trini Single Malt der Piccadily Distillery laut Business Today aus Indien schmücken darf. Kein andere Single Malt weltweit hat innerhalb von zwei Jahren nach seinem Launch die Marke von 100.000 Cases erreicht – und im letzten Jahr betrug das Wachstum 599%.

Und dazu kommt noch eine Leistung, die wohl für den Whisky aus der Destillerie gut drei Autostunden nördlich von New Delhi nahe des gleichnamigen Ortes spricht: Der Marktanteil von Indri Single Malt im Heimatland Indien beträgt bereits 30%.

Praveen Malviya, der CEO von Piccadily Distilleries dazu in einem Statement:

“In a market once dominated by imported labels, Indri stands tall as a beacon of Indian excellence. It’s not just a brand; it’s a symbol of national pride, elevating the status of Indian spirits to unparalleled heights. Indri isn’t just leading the charge; it’s leading a revolution”